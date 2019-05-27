Fransa’da Bombalı Saldırıyla İlgili Üç Kişi Gözaltına Alındı  

Fransa’da geçen hafta ülkenin Lyon kentinde meydana gelen bombalı saldırıyla bağlantılı olarak üç kişi gözaltında alındı.

Fransız emniyet yetkilileri şüphelilerin 24 yaşında Cezayir asıllı bir öğrenci, lise çağında bir başka Cezayir asıllı çocuk ve bir kadın olduğunu belirtti.

Lyon’da 24 Mayıs Cuma günü gerçekleştirilen bombalı saldırı, terör eylemi olarak soruşturuluyor.

Fransız yetkililer saldırıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan üç kişinin birinin kadın olduğunu açıkladı ancak kimliğiyle ilgili başka bir ayrıntı vermedi.

Diğer taraftan çocuk yaştaki Cezayir asıllı lise öğrencisinin ise herhangi bir suç kaydının olmadığı ancak şüpheli ailenin bir üyesi olduğu belirtildi.

13 kişinin yaralandığı olayın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinde yüzü kısmen maskeli bir şüpheli şahsın olay yerindeki bir fırının kapısının önüne bisikletle gelerek bir çanta bıraktığı görülüyor.

Soruşturmayla yakından ilgilenen bir kaynaktan aktarılan bilgiye göre olay yerinde şüphelinin DNA izlerine de rastlandı.

