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Fransa’da bu kez 22 bin polis sokağa çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2019 17:43 | Son Güncelleme

Fransa’nın başkenti Paris’te yaklaşık 22 bin polis ‘öfke yürüyüşü’ isimli eylemde mesleğin zorluklarını ve kaygılarını dile getirmek için sokaklara indi.

Fransa’nın başkenti Paris’te yaklaşık 22 bin polis ‘öfke yürüyüşü’ isimli eylemde mesleğin zorluklarını ve kaygılarını dile getirmek için sokaklara indi. Polisler, halkın ve devletin onları desteklemediğini iddia etti.
Fransa’nın başkenti Paris’te, 20 yıldır ilk defa, 22 bin polis, bütün polis sendikaları tarafından yapılan ‘öfke yürüyüşü’ protestosu çağrısına cevap vererek sokaklara çıktı. Ulusal Polis Komiserleri Birliği Genel Sekreteri David Le Bars yaptığı açıklamada, "Polislerin çok büyük bir öfkesi var. Tüm sendikalar polisin hasta olduğunun farkında" ifadelerini kullandı.
Polislik mesleğinin zorluklarını dile getiren eylemciler, intihar eden polislerin sayısına dikkat çekmek için eylem düzenledi. Fransa’da intihar eden polis sayısı geçen seneye göre arttı, 1 Ocak 2019’dan bu yana 52 polis memuru hizmet silahlarıyla hayatına son verdi. İçişleri Bakanı Cristophe Castaner, intiharları önlemek amacıyla polislere 7 gün 24 saat psikolojik destek veren ‘intihar önleme’ hücresini uygulamaya koymuştu.
Ulusal polis tarafından değil de mobil jandarmalar tarafından çerçevelenen gösteride eylemci polisler halkın ve devletin onları desteklemediğini öne sürerek eylem yaptı. Öfkeli polisler, polislik mesleğinin hak ettiği değeri ve saygıyı görmediğini dile getirerek aylardır süren Sarı Yelekliler eylemi sırasında çok yıprandıklarını söyledi.
Eyleme katılan 54 yasındaki Yves isimli bir polis, "Buradayız çünkü artık bıktık. Emeklilik reformunu, siyaseti, medyayı sorguluyoruz" dedi. Alyans sendikasına mensup olan Olivier Hourçeau ise, "Polisler çalışma koşullarının daha iyi olmasını istiyor. Bize ayrılan bütçede yaklaşık 200 milyon euro düşüş oldu ve bazı polisler kendi ekipmanını almak zorunda kaldı" ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanlığı ise 2022 yılına kadar 10 bin ek polis ve jandarma pozisyonu oluşturma taahhüdünde bulunduğunu ve 2020 yılında bütçenin yüzde 4 oranında artacağını hatırlattı.
Castaner, emeklilik reformunu hakkında, "Bütün Fransızları kapsayan emeklilik rejiminde değişiklikler olacak ancak polislik mesleğinin getirdiği tehlike değişikliklerde dikkate alınacak. Tehlikeli bir mesleğe sahip olanlar ile Bakanlıkta çalışanlar arasında ayrım yapmalıyız" dedi.

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