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Fransa'da bu yaz aşırı sıcaklardan 1,435 kişi öldü

09.09.2019 10:06 | Son Güncelleme

Fransa'da Haziran ve Temmuz'da görülen sıcak hava dalgasında toplam 1,435 kişinin öldüğü açıklandı. Sağlık Bakanı, Agnes Buzyn, ölenlerin yarısının 75 yaşın üzerinde olduğunu söyledi.

Fransa'da bu yaz aşırı sıcaklardan 1,435 kişi öldü

Fransa'da Haziran ve Temmuz'da görülen sıcak hava dalgasında toplam 1,435 kişinin öldüğü açıklandı.

Sağlık Bakanı, Agnes Buzyn, Fransız radyosuna açıklamasında ölenlerin yarısının 75 yaşın üzerinde olduğunu söyledi.

Haziran'da hava sıcaklığı 46 dereceye çıkarak tüm zamanların rekorunu kırmıştı.

Başkent Paris'te de Temmuz'da hava sıcaklığı 42,6 dereceye ulaşmıştı.

Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre 24 Haziran'la 7 Temmuz arasındaki ilk sıcak hava dalgasında 567 kişi hayatını kaybetti.

21-27 Temmuz arasındaki ikinci dalgada da 868 kişi öldü.

Bakanı Buzyn, ölenlerden 10'unun iş yerlerinde hayatını kaybettiğini açıkladı.

Haziran ve Temmuz aylarında Avrupa'nın büyük bölümünde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretti.

Kırmızı alarm

Sıcak hava dalgasında ülkenin bazı bölgelerinde "kırmızı alarm" verilmiş, okullar ve kamu kuruluşlarının düzenlediği pek çok etkinlik iptal edilmişti.

Paris'te acil yardım hattı açılırken, belediyeye ait binalarda "serinleme odaları" kurulmuştu.

Sıcak hava dalgası komşu ülke İspanya'da orman yangınlarına neden olmuş, yangınlar Katalonya'da büyük yıkıma yol açmıştı.

İngiltere, Belçika, Almanya, Lüksemburg ve Hollanda'da bu yaz aşırı sıcaklar görüldü. Ancak şimdiye kadar bu ülkelerden hiçbiri kaç kişinin hayatını kaybettiğiyle ilgili açıklama yapmadı.

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