Fransa'da Burkini Eylemi Havuz Kapattırdı

Fransa'da bir süredir eylemlerle gündeme gelen burkini tartışmasına bir yenisi daha eklendi. Başkent Paris'in 11'inci bölgesindeki Cour-des-Lions adlı kent havuzunda, vücudu kapatan burkini adlı tesettür mayosuyla havuza giren 5 kadın ve ona destek veren 15 kişilik bir grup feministin eylemi, havuz kapattırdı. En radikal sol partiden, aşırı sağa kadar tüm politik partiler, eylemin "siyasal İslam içeren bir eylem olduğunu" belirterek destek vermedi. Paris Belediyesi de havuz genelgesinin değişmeyeceğini açıkladı. Paris'in Türklerin de yoğun olduğu 11'inci bölgesindeki Cour-des-Lions belediye havuzuna gelen kadınlardan 5'i burkini, 10 kadarı ise iki parça mayo ile havuza girerek, burkini yasağını protesto etti. Eylemciler, "Yüzeceğiz, yüzeceğiz, ırkçılar istemese de yüzeceğiz" sloganları eşliğinde, havuzdaki diğer yüzücülerin şaşkın bakışları altında gösteri yaptı. Havuzda yüzenlerin bazıları, eyleme gülümsemekle yetinirken, bir grup ise öfkeyle karşı çıktı. Görevli yüzme hocalarının burkinili kadınları dışarı çıkmaya ikna edememesi üzerine havuz yönetimi polis çağırdı. Yaklaşık yarım saat sonra, kadınlar havuzdan hiçbir zorlama olmadan çıkarken, yönetim havuzu kapatma kararı aldı. Eylem yapan kadınlar, "Herkese havuz, İslamofobi’ye son" sloganları atarak havuzu terk etti.

"Herkese havuz" Çıkışta açıklama yapan ve kendisini "Herkese havuz" grubu olarak tanımlayan eylemciler, "Vücut bizim, örteriz de açarız da, bu karar bize ait. Havuz genelgelerinin değişmesi ve kamusal havuzların tüm isteyenlere açılmasını istiyoruz" dediler. Eylemci kadınlardan 27 yaşındaki Nergis, gazetecilere, "Hedefimiz, biz türban takan kadınların da havuza girmesini sağlamak. Türban takmaya devam etmek ve çıkarmak zorunda kalmadan, engellenmeden havuza girmek istiyoruz. Yükselen İslamofobi’ye karşı da bu eylemi gerçekleştiriyoruz" sözleriyle eylemin amacını açıkladı. Camille adlı 18 yaşındaki feminist eylemci de "Her kadının ve herkesin havuzdan faydalanabilmesi önemli. Vücutlarını saran mayo giymeleri mi sorun, yoksa, hiç de gerçek olmayan hijyen ya da güvenlik gibi bahaneler mi öne sürecekler?" diye konuştu. Grenoble'da aynı eylem Geçen Haziran ayında, Grenoble ve Lyon kentlerinde de aynı yönde düzenlenen eylem, ülke çapında polemiğe yol açmıştı. Bu olayın ardından Başbakan Edouard Philippe, kamu havuzları için uygulanan kurallara uyulmasını, hiçbir dini inanç göz önünde bulundurularak genelge değiştirilemeyeceğini ve kurallara uymanın herkesin görevi olduğunu açıklamıştı.