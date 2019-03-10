Fransa'da Buteflika karşıtı gösteri

PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris ve Marsilya'da, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem adaylığına karşı gösteri düzenlendi.

Buteflika'nın nisan ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine tekrar aday olmasına karşı çıkan göstericiler, Paris'in Republique Meydanı'nda toplandı.

"Macron Buteflika'yı destekliyor, biz de sarı yeleklileri", "Butefikla ile yapamayız", "Tek bir kahraman var, halktır" yazılı dövizler taşıyan Fransa'da yaşayan Cezayirli göstericiler, "Bu sistem bitsin", "Bu rejim sonlansın" sloganları attı.

Paris'teki gösteriye 10 bin kişinin katıldığı belirtildi.

Marsilya'da düzenlenen eylemde ise protestocular, Buteflika'nın adaylığına karşı tepkilerini dile getirdi.

- Buteflika'nın tartışmalara neden olan adaylığı

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması bir süredir ülkede gösterilere neden oluyor.