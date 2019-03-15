Fransa'da Camilerde Güvenlik Önlemleri Arttırıldı

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki ayrı camiye yapılan ve 49 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırının ardından, Fransa'da da camilerdeki güvenlik önlemleri arttırıldı. İçişleri Bakanı Christophe Castaner, tüm valiliklere bir uyarı yazısı göndererek, "camiler için öngörülen güvenlik önlemlerinin güçlendirilmesi" talimatını verdi. Fransa İslam Konseyi (CFCM), Müslüman topluma "provokasyonlara gelmeyin, sağduyulu olun" çağrısı yaptı. Avustralyalı aşırı sağcı biri tarafından Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 2 ayrı camiye yapılan saldırı, birbiri ardına meydana gelen terör saldırılarıyla sarsılan Fransa'yı da alarma geçirdi. İçişleri Bakanı Christophe Castaner, tüm valiliklere bir uyarı yazısı göndererek, valilerden, "görev bölgelerinde en üst seviyede dikkat göstermelerini, camiler etrafındaki gözetim ve koruma önlemlerini de güçlendirmelerini" istedi. Bakan Castaner, Twitter hesabından yaptığı açıklamada saldırıyı kınayarak, "Bu korkunç terör saldırısını kınıyorum ve Yeni Zelanda halkına dayanışma duygularımızı iletiyorum. Kurban yakınlarının duygu ve acılarını paylaşıyoruz" dedi.

Fransa'daki camilerde bugün kılınan Cuma namazlarında kurbanlar için dua edildi. Müslüman toplum, saldırının kınanması için Pazar günü eylem çağrısı yaptı. Fransa'daki Müslüman derneklerinin çatı kuruluşu Fransa İslam Konseyi'nin (CFCM) Türk Başkanı Ahmet Oğraş, yazılı bir açıklama yaparak, Yeni Zelanda halkı ve kurban yakınlarına baş sağlığı diledi. Oğraş, "Bugün Yeni Zelanda’daki Christchurch kentinde iki camide gerçekleşen ve çok sayıda can alan korkunç terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Bu korkunç trajedi, bir kez daha İslamofobyanın acımasızca savaşılması gereken bir kötülük olduğunu gösteriyor. Irkçılık çeşitlerinde bir hiyerarşi yoktur. Müslümanlar aleyhindeki ırkçılık da diğerlerinden daha hoşgörülebilecek bir ırkçılık biçimi değildir. CFCM bu trajedilerin tekrarlanmaması için ortak sorumluluk çağrısı yapıyor" dedi. Fransa İslam Konseyi (CFCM) Başkan Yardımcısı Enver Kbibech, saldırı haberinin Fransa'da duyulmasının ardından Müslüman toplum içinde yaşanan dehşet duygusunu ve alınan önlemleri VOA Türkçe'ye anlattı:

VOA Türkçe: Saldırı Müslüman toplum arasında nasıl bir etki yarattı? Enver Kbibech: Olayın duyulmasının ardından, bir dehşet duygusu yayıldı Müslüman toplumunda. Bu duygu yerini daha sonra olayın büyüklüğüne ve bunun Fransa'da da her an yaşanabileceği bilincine bıraktı. Kamu güçlerinden camilerin etrafındaki güvenlik önlemlerinin arttırılmasını istedik. Biz de aşırı sağ grupların ya da başkalarının saldırıları ile karşı karşıya kalabiliriz. VOA Türkçe: Müslüman toplum içinde bir korku yarattı mı bu saldırı? Enver Kbibech: Hayır korkmuyoruz. Müslüman toplumu sağduyulu. Tüm Müslümanlar’a provakasyonlara gelmemeleri çağrısında bulunduk. Ama dikkatli olmak gerekir. Bu olayın ülkemizde meydana gelmemesi için daha dikkatli olmaları uyarısı yaptık. VOA Türkçe: İçişleri Bakanı ile temasa geçtiniz mi? Ne tür güvenlik önlemleri alınacak? Enver Kbibech: Evet bu sabah İçişleri Bakanlığı ile temasa geçtik. Önlem almalarını istedik. Ve bu talebimiz hızla karşılık buldu. Bakanlık, tüm camilerin etrafındaki güvenlik önlemlerinin iki katına çıkarılmasını istedi. Fransa'da 2 bin 500 kadar cami ve ibadet yeri var. Bunlardan 100 kadar stratejik cami, zaten önceki saldırı ve tehditler nedeniyle, bir güvenlik programı çerçevesinde korunuyordu. Diğerleri de, düzenli olarak gözlenecek, korunacak. Ama 'sıfır risk' maalesef yok. Camileri kendi önlemlerini almaları için de uyardık. Her cami risk olasılığına karşı kendi önlemini de alacak. Ama hiçbir güvenlik önlemi yüzde yüz korumayı sağlayamaz. Bizde de bir saldırı olmayacağının garantisi yok.