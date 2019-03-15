HABER

Fransa'da Camilerde Güvenlik Önlemleri Arttırıldı

15.03.2019 21:07 | Son Güncelleme

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki ayrı camiye yapılan silahlı saldırının ardından, Fransa'da da camilerdeki güvenlik önlemleri arttırıldı. Fransa'daki Müslüman derneklerinin çatı kuruluşu Fransa İslam Konseyi'nin Başkan Yardımcısı Enver Kbibech, alınan önlemleri VOA Türkçe'ye anlattı

Fransa'da Camilerde Güvenlik Önlemleri Arttırıldı

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki ayrı camiye yapılan ve 49 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırının ardından, Fransa'da da camilerdeki güvenlik önlemleri arttırıldı. İçişleri Bakanı Christophe Castaner, tüm valiliklere bir uyarı yazısı göndererek, "camiler için öngörülen güvenlik önlemlerinin güçlendirilmesi" talimatını verdi. Fransa İslam Konseyi (CFCM), Müslüman topluma "provokasyonlara gelmeyin, sağduyulu olun" çağrısı yaptı.

Avustralyalı aşırı sağcı biri tarafından Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 2 ayrı camiye yapılan saldırı, birbiri ardına meydana gelen terör saldırılarıyla sarsılan Fransa'yı da alarma geçirdi.

İçişleri Bakanı Christophe Castaner, tüm valiliklere bir uyarı yazısı göndererek, valilerden, "görev bölgelerinde en üst seviyede dikkat göstermelerini, camiler etrafındaki gözetim ve koruma önlemlerini de güçlendirmelerini" istedi.

Bakan Castaner, Twitter hesabından yaptığı açıklamada saldırıyı kınayarak, "Bu korkunç terör saldırısını kınıyorum ve Yeni Zelanda halkına dayanışma duygularımızı iletiyorum. Kurban yakınlarının duygu ve acılarını paylaşıyoruz" dedi.

Fransa'daki camilerde bugün kılınan Cuma namazlarında kurbanlar için dua edildi. Müslüman toplum, saldırının kınanması için Pazar günü eylem çağrısı yaptı.

Fransa'daki Müslüman derneklerinin çatı kuruluşu Fransa İslam Konseyi'nin (CFCM) Türk Başkanı Ahmet Oğraş, yazılı bir açıklama yaparak, Yeni Zelanda halkı ve kurban yakınlarına baş sağlığı diledi. Oğraş, "Bugün Yeni Zelanda’daki Christchurch kentinde iki camide gerçekleşen ve çok sayıda can alan korkunç terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Bu korkunç trajedi, bir kez daha İslamofobyanın acımasızca savaşılması gereken bir kötülük olduğunu gösteriyor. Irkçılık çeşitlerinde bir hiyerarşi yoktur. Müslümanlar aleyhindeki ırkçılık da diğerlerinden daha hoşgörülebilecek bir ırkçılık biçimi değildir. CFCM bu trajedilerin tekrarlanmaması için ortak sorumluluk çağrısı yapıyor" dedi.

Fransa İslam Konseyi (CFCM) Başkan Yardımcısı Enver Kbibech, saldırı haberinin Fransa'da duyulmasının ardından Müslüman toplum içinde yaşanan dehşet duygusunu ve alınan önlemleri VOA Türkçe'ye anlattı:

VOA Türkçe: Saldırı Müslüman toplum arasında nasıl bir etki yarattı?

Enver Kbibech: Olayın duyulmasının ardından, bir dehşet duygusu yayıldı Müslüman toplumunda. Bu duygu yerini daha sonra olayın büyüklüğüne ve bunun Fransa'da da her an yaşanabileceği bilincine bıraktı. Kamu güçlerinden camilerin etrafındaki güvenlik önlemlerinin arttırılmasını istedik. Biz de aşırı sağ grupların ya da başkalarının saldırıları ile karşı karşıya kalabiliriz.

VOA Türkçe: Müslüman toplum içinde bir korku yarattı mı bu saldırı?

Enver Kbibech: Hayır korkmuyoruz. Müslüman toplumu sağduyulu. Tüm Müslümanlar’a provakasyonlara gelmemeleri çağrısında bulunduk. Ama dikkatli olmak gerekir. Bu olayın ülkemizde meydana gelmemesi için daha dikkatli olmaları uyarısı yaptık.

VOA Türkçe: İçişleri Bakanı ile temasa geçtiniz mi? Ne tür güvenlik önlemleri alınacak?

Enver Kbibech: Evet bu sabah İçişleri Bakanlığı ile temasa geçtik. Önlem almalarını istedik. Ve bu talebimiz hızla karşılık buldu. Bakanlık, tüm camilerin etrafındaki güvenlik önlemlerinin iki katına çıkarılmasını istedi. Fransa'da 2 bin 500 kadar cami ve ibadet yeri var. Bunlardan 100 kadar stratejik cami, zaten önceki saldırı ve tehditler nedeniyle, bir güvenlik programı çerçevesinde korunuyordu. Diğerleri de, düzenli olarak gözlenecek, korunacak. Ama 'sıfır risk' maalesef yok. Camileri kendi önlemlerini almaları için de uyardık. Her cami risk olasılığına karşı kendi önlemini de alacak. Ama hiçbir güvenlik önlemi yüzde yüz korumayı sağlayamaz. Bizde de bir saldırı olmayacağının garantisi yok.

VOA Türkçe: Fransa'da Müslümanlar’ın hedef alındığı bir saldırı olmadı. Geçtiğimiz haftalar da anti-semitik saldırılar olmuştu. İslamafobi saldırıları da artıyor. Neler oluyor dünyada? Siz nasıl analiz ediyorsunuz?

Enver Kbibech: Bütün dünyada genel anlamda bir kötü iklim yükseliyor. Din karşıtı, aynı anda, Müslüman ve Yahudi karşıtı duygular yükseliyor. Anti-semitik duygular malasef bir takım önyargılar ve kötü yorumlar nedeniyle artmakta. Müslüman karşıtlığı da giderek daha da sıradan hale gelen, politikacıların da ağızlarına yerleşmeye başlayan bir islamafobi söylemi nedeniyle yükseliyor. Malasef, bu söylem bazılarını harekete geçmeye itiyor. İşte üzücü olan ve endişe veren bu durum.

VOA Türkçe: Bugüne kadar "Müslümanlar saldırıyor, saldırılar hep onlardan geliyor" denildi. Bugün bunun tersini görüyoruz.

Enver Kbibech: Biz her zaman dedik ki, terör nerden gelirse gelsin, bunun ilk kurbanları Müslümanlar. Irak, Suriye, Mısır, Libya ve diğer Mağrip ülkelerinde yaşanan saldırıların en ağır faturasını Müslümanlar ödüyor. Üstelik sistematik olarak bu saldırılardan dolayı suçlanıyorlar. Bu da Müslümanlar’ın saldırılardan iki kez zarar gördüğünü gösteriyor.

VOA Türkçe: Sizce, hep korkulan kültürlerarası çatışmaya doğru mu gidiliyor?

Enver Kbibech: Bana göre kültürlerarası çatışma yok. Küçük terör grupları buna doğru götürmeye, toplumları birbiriyle karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. Bu tuzağa düşmemek lazım. Bunlar karşısında sağduyulu ve dayanışma içinde kalmalıyız.

PARTNERİnsan hiç mi yaşlanmaz?İnsan hiç mi yaşlanmaz?
New York’ta Polis AlarmdaNew York’ta Polis Alarmda
ABD’nin Ölüm Listesindeydi Türkiye’de Ceza AldıABD’nin Ölüm Listesindeydi Türkiye’de Ceza Aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

Sen misin o hareketi yapan! Flaş karar

Sen misin o hareketi yapan! Flaş karar

En fazla tartışılan yerlerdendi! Son anket sonucu açıklandı

En fazla tartışılan yerlerdendi! Son anket sonucu açıklandı

Erdoğan'dan Gazianteplilere müjde

Erdoğan'dan Gazianteplilere müjde

Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! 125 bin başvuru oldu

Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! 125 bin başvuru oldu

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

AP’den Türkiye raporuna onay! Türkiye'den sert tepki

AP’den Türkiye raporuna onay! Türkiye'den sert tepki

ABD'den sert Türkiye tepkisi: Bize ters!

ABD'den sert Türkiye tepkisi: Bize ters!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeni Zelanda'daki katliam sonrası herkes bunu konuşuyor! Eleştiriler çığ gibi

Yeni Zelanda'daki katliam sonrası herkes bunu konuşuyor! Eleştiriler çığ gibi

Kendi penisini kestiği için hastaneye kaldırılmıştı! Meğer...

Kendi penisini kestiği için hastaneye kaldırılmıştı! Meğer...

Tüm bu çileye güzelleşmek için katlandı!

Tüm bu çileye güzelleşmek için katlandı!

O kadar pis alışkanlıkları var ki mideniz bulanacak!

O kadar pis alışkanlıkları var ki mideniz bulanacak!

Rusya'da Boeing 737-800 tipi uçak acil iniş yaptı

Rusya'da Boeing 737-800 tipi uçak acil iniş yaptı

Katliam silahlarının üzerinde ne yazıyor?

Katliam silahlarının üzerinde ne yazıyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.