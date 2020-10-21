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Fransa’da camilere yönelik şiddet olayları arttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2020 23:23 | Son Güncelleme

Fransa’nın Bordeaux kentinde bir caminin duvarına yazılar yazılıp camları kırılırken, Beziers kentindeki bir cami ise tehdit edildi.

Fransa’nın Bordeaux kentinde bir caminin duvarına yazılar yazılıp camları kırılırken, Beziers kentindeki bir cami ise tehdit edildi. İçişleri Bakanı Gerald Darmanin yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin camileri korumakla görevlendirildiğini duyurdu.

Fransa’nın başkenti Paris’te öğretmen Samuel Paty’in kafasının kesilerek öldürülmesinin ardından Müslümanlara yönelik şiddet arttı. Fransa’nın Bordeaux kentinde Valilik tarafından yapılan açıklamada, bir caminin duvarına yazılar yazılıp camlarının kırıldığı bildirildi. Beziers kentinde ise bir caminin Facebook üzerinden kundaklanma tehdidi aldığı ve cami derneğinin şikayette bulunduğu açıklandı. Yaşanan olayların ardından camiler güvenlik güçlerinin koruması altına alındı. Konu ile ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, "Bu şiddet eylemleri cumhuriyet topraklarında kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Bakan Darmanin, camileri korumak üzere güvenlik güçlerinin görevlendirildiğini belirtti. Beziers Belediye Başkanı Robert Menard ise olayı kınarken tüm kentin Beziers’deki Müslümanları korumak için hazırda olduğunu ifade etti.

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