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Fransa'da çevreciler yürüdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 22:55 | Son Güncelleme

Ülkenin birçok kentinde sokaklara çıkan çevreciler, fosil yakıtlardan vazgeçilmesi ve yeşil enerji için yürüyüş ve gösteriler düzenledi

PARİS (AA) - Fransa'nın birçok şehrinde yürüyüş ve gösteriler düzenleyen çevreciler, fosil yakıtlardan vazgeçilmesi ve yeşil enerjiye öncelik verilmesi talebinde bulundu.

Çevreciler, başta Paris, Lyon, Strazburg, Bordeaux ve Lille olmak üzere 50'ye yakın kentte gösteri ve yürüyüş düzenledi.

Dünyanın birçok ülkesindeki iklim değişikliği ile mücadele gösterileriyle aynı amacı taşıyan etkinlikler, Fransa'da 27 yaşındaki Maxime Lelong'un eski Çevre Bakanı Nicolas Hulot'nun 28 Ağustos'ta istifa etmesi sonrası yaptığı çağrı sonucu düzenlendi.

Çok sayıda dernek ve sivil inisiyatifin destek verdiği etkinliklere ülke genelinde 110 bin kişinin katıldığı sanılıyor.

Başkent Paris'te 50 bin kişinin sokaklara çıktığı iddia edildi, Paris emniyeti ise gösteriye katılanların sayısını 18 bin 500 olarak açıkladı.

France Info, "İklim İçin Yürüyüş" etkinliğinin Fransa'da şimdiye kadar çevre sorunlarına tepki amacıyla düzenlenen en büyük etkinlik olduğunu yazdı.

İklim değişikliği ve küresel ısınmanın zararlarına karşı acil önlem alınması çağrısıyla 700 bilim insanı, "Liberation" gazetesinde dün bir makale yayımlamıştı. Artık iklim değişikliği dönemine girildiği belirtilen makalede, çevre felaketleri ve iklim değişikliğinin neden olduğu olumsuzluklara dair somut olayların son yıllarda ortaya çıktığı kaydedilmiş ve söylemden eyleme geçilmesi çağrısı yapılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
çevre Fransa iklim

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