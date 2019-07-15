Fransa’da Cezayir’in futbol kutlamaları işkenceye döndü

Afrika Uluslar Kupası yarı finalinde Nijerya’yı 2-1 mağlup eden Cezayir futbol taraftarlarının kutlamaları şiddete döndü. Fransa’nın çeşitli kentlerinde kutlamalar yapan ve çevreyi ateşe veren taraftarlara müdahale eden polis 282 kişiyi gözaltına aldı.

Cezayir, Afrika Uluslar Kupası yarı finalinde Nijerya’yı 2-1 mağlup ederek finalde Senegal’in rakibi oldu. Galibiyetin ardından Cezayir taraftarları ise kutlamalar için başkent Paris’in yanı sıra Lyon ve Marsilya’da sokaklara döküldü. Taraftarların çöp kutularını ve otobüs duraklarını ateşe vermesiyle kutlamalar yerini şiddete bıraktı. Yer yer polisle çatışan taraftara polis biber gazı ile müdahale etti. Başkent Paris’te Champs lysées’de buluşan binlerce Cezayirli polise yabancı madde fırlattı, polis ise göz yaşartıcı gaz ile karşılık verdi. Marsilya’da havai fişek patlatan Cezayirlilere karşı polis kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. İtfaiye tarafından yapılan açıklamaya göre, Lyon’da yaklaşık 10 araç ve yüzlerce çöp kutusu ateşe verildi. Bazı Fransızlar tepki göstererek Cezayirlileri "vahşi" olarak tanımladı ve Fransa’ya entegre olmadıklarını savundu.