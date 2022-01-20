HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Fransa'da Çiftlik Hayvanlarında Kuş Gribi Salgını

Fransa'da Çiftlik Hayvanlarında Kuş Gribi Salgını

20.01.2022 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa Tarım Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin güneybatı bölgelerinde çeşitli alanlarda kuş gribi salgınının görülmesi nedeniyle toplam, 2,5 milyon kanatlı hayvanın itlaf edileceği belirtildi

Fransa'da Çiftlik Hayvanlarında Kuş Gribi Salgını

Kuş gribi olarak bilinen salgın dünyanın çeşitli ülkelerinde zaman zaman ortaya çıkmaya devam ediyor. Milyonlarca hayvanın itlaf edilmesine neden olan salgın bu kez de Fransa’ada görüldü.

Fransa Tarım Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin güneybatı bölgelerinde çeşitli alanlarda kuş gribi salgınının görülmesi nedeniyle toplam, 2,5 milyon kanatlı hayvanın itlaf edileceği belirtildi.

Açıklamada şu ana kadar 1 milyon 200 bin kanatlı hayvanın itlaf edildiği salgının yayılmasını önlemek için 1 milyon 300 bin hayvanın daha öldüreleceği ifade edildi.

Salgın daha önce aralarında Türkiye’nin de bulunduğu çok sayıda ülkede milyonlarca hayvanın itlaf edilmesine, ve tavuk ve kanatlı hayvan yetiştiricilerinin ciddi sıkıntılar yaşamasına neden olmuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüs geçirenlerde görülüyor! Uzman isim uyardı: 1 veya 3 ay...Koronavirüs geçirenlerde görülüyor! Uzman isim uyardı: 1 veya 3 ay...
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Böyle duyurdu: Rusya için felaket olurBöyle duyurdu: Rusya için felaket olur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Altın ve dolar için geri sayım başladı

Altın ve dolar için geri sayım başladı

Kamu işçisine ikramiye müjdesi! İşte hesaba yatacak ilk taksit tutarları…

Kamu işçisine ikramiye müjdesi! İşte hesaba yatacak ilk taksit tutarları…

MEB'den milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren karar! Süre uzatıldı

MEB'den milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren karar! Süre uzatıldı

Elazığ depreminde oğluyla son konuşması yürek dağladı

Elazığ depreminde oğluyla son konuşması yürek dağladı

Belediye Başkanı'nın danışmanı rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Belediye Başkanı'nın danışmanı rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Kar etkisini hiç kaybetmedi! İldeki herkese 'sokağa çıkmayın' çağrısı yapıldı

Kar etkisini hiç kaybetmedi! İldeki herkese 'sokağa çıkmayın' çağrısı yapıldı

İlginizi Çekebilir

Uyku kalitesini arşa çıkarmak için sahip olması gereken ürünler

Uyku kalitesini arşa çıkarmak için sahip olması gereken ürünler

Aşı olan çok sayıda kişi isyan ediyordu! Sebebi ortaya çıktı…

Aşı olan çok sayıda kişi isyan ediyordu! Sebebi ortaya çıktı…

Tutkunları için en iyi uzaktan kumandalı araba modelleri

Tutkunları için en iyi uzaktan kumandalı araba modelleri

Ulaşıma kar engeli! Çift taraflı kapanan yol, ulaşıma açıldı

Ulaşıma kar engeli! Çift taraflı kapanan yol, ulaşıma açıldı

Selçuk Bayraktar'dan ABD'li profesöre cevap!

Selçuk Bayraktar'dan ABD'li profesöre cevap!

İnternet ve telefon aboneliklerinde yeni dönem

İnternet ve telefon aboneliklerinde yeni dönem

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.