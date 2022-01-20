Fransa'da Çiftlik Hayvanlarında Kuş Gribi Salgını

Kuş gribi olarak bilinen salgın dünyanın çeşitli ülkelerinde zaman zaman ortaya çıkmaya devam ediyor. Milyonlarca hayvanın itlaf edilmesine neden olan salgın bu kez de Fransa’ada görüldü.

Fransa Tarım Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin güneybatı bölgelerinde çeşitli alanlarda kuş gribi salgınının görülmesi nedeniyle toplam, 2,5 milyon kanatlı hayvanın itlaf edileceği belirtildi.

Açıklamada şu ana kadar 1 milyon 200 bin kanatlı hayvanın itlaf edildiği salgının yayılmasını önlemek için 1 milyon 300 bin hayvanın daha öldüreleceği ifade edildi.

Salgın daha önce aralarında Türkiye’nin de bulunduğu çok sayıda ülkede milyonlarca hayvanın itlaf edilmesine, ve tavuk ve kanatlı hayvan yetiştiricilerinin ciddi sıkıntılar yaşamasına neden olmuştu.

