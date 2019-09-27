HABER

Fransa'da "Cihad" ismine izin verilmedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 23:05 | Son Güncelleme

Dijon Mahkemesi, "çocuğa zarar verebileceği" gerekçesiyle bir ailenin yeni doğan çocuğunun ismini "Cihad" koymasına izin vermedi

PARİS (AA) - Fransa'da mahkeme, bir ailenin yeni doğan çocuğunun ismini "Cihad" koymasına izin vermedi.

Fransız basınında çıkan haberlere göre Dijon Mahkemesi, "çocuğa zarar verebileceği" gerekçesiyle bir ailenin çocuğunun ismini "Cihad" koymasına izin vermedi.

Mahkeme, çocuğun isimini "Cahid" olarak değiştirdi.

Fransa Medeni Kanunu, çocuğa zarar verebilecek isimlerin konulmamasını öngörüyor.

Ülkede daha önce Cihad ismini alan çocuklar olsa da terör eylemleriyle ülkede artan İslamofobi nedeniyle yabancı terörist savaşçılar "cihadcı" olarak tanımlanıyor.

Arapçada "mücadele" ve "çaba" anlamına gelen cihad, Fransa ve diğer Avrupa ülkelerinde "kutsal savaş" ve "radikalizm" olarak algılanıyor.

Fransa'da daha önce de çocuklara çikolata markası "Nutella" ve "Çilek" gibi isimlerin verilmesi engellenmişti.

Esenyurt'ta korkutan manzara! Saatler sonra ortaya çıktı Esenyurt'ta korkutan manzara! Saatler sonra ortaya çıktı
Ömer Çelik'ten vatandaşlara uyarı!Ömer Çelik'ten vatandaşlara uyarı!
Sivas'ta yanan ormanlık alana 'ay yıldızlı' projeSivas'ta yanan ormanlık alana 'ay yıldızlı' proje
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cihad Fransa isim

En Çok Okunan Haberler

5,8'lik depremin ardından son durum!

5,8'lik depremin ardından son durum!

Bir deprem de Ege Denizi'nde!

Bir deprem de Ege Denizi'nde!

Deprem sonrası yaptığı paylaşıma eleştiri yağdı

Deprem sonrası yaptığı paylaşıma eleştiri yağdı

Yeni şarkısının adı olay oldu! Tepki yağdı

Yeni şarkısının adı olay oldu! Tepki yağdı

İBB'de hareketli dakikalar! İmamoğlu'nun odasının balkonuna kadar ulaştı

İBB'de hareketli dakikalar! İmamoğlu'nun odasının balkonuna kadar ulaştı

Davet edilmediği iddiası olay olmuştu! Valilik'ten açıklama

Davet edilmediği iddiası olay olmuştu! Valilik'ten açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okullar yarın da tatil edildi mi?

Okullar yarın da tatil edildi mi?

İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da şiddetli deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ömer Çelik: Resmi birimler dışındaki açıklamalara itibar etmeyin

Ömer Çelik'ten vatandaşlara uyarı!

Ünlü deprem kahininden Türkçe tweet: Yüksek alarmda kalabilirsiniz

Ünlü deprem kahininden Türkçe tweet!

Mansur Yavaş'tan o iddialara yalanlama!

Mansur Yavaş'tan o iddialara yalanlama!

Babuna ailesi karşı karşıya! 'Bir iftira sitesi var'

Babuna ailesi karşı karşıya! 'Bir iftira sitesi var'

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'güvenli bölge' mesajı!

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'güvenli bölge' mesajı!

TÜBİTAK’dan İstanbul depremine ilişkin açıklama

TÜBİTAK’dan 'İstanbul depremi' açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.