HABER

Fransa'da çöken iki binanın enkazından 6 kişinin cesedi çıkarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 12:25 | Son Güncelleme

Marsilya kentinde pazartesi çöken iki binanın enkazından 6 kişinin cesedi çıkarılırken arama çalışmalarına 24 saat ara verildi

PARİS (AA) - Fransa'nın Marsilya kentinde, pazartesi günü çöken 2 binanın enkazından şu ana kadar 6 kişinin cesedi çıkarılırken, bitişikteki binaların yıkılması kararı nedeniyle arama çalışmalarına 24 saat ara verildi.

Marsilya'nın bağlı olduğu Provence-Alpes-Cote-d'Azur Bölge Valisi Pierre Dartou, basına arama ve enkaz kaldırma çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı.

Çalışmaların şimdiye kadar titizlikle devam ettiğini ve 2'si kadın 6 kişinin cesedinin enkazdan çıkarıldığını aktaran Dartou, "Çok hassas ve zor bir karara varmak gerekti. Yıkılan binalara komşu 2 binada daha çökme tehlikesi var. Bir iş makinesi 69 numaralı binayı parça parça ayırarak yıkacak, 71 numaralı binanın ise üst katları aynı şekilde yıkılacak." dedi.

Valiliğin aldığı yıkım kararıyla burada yaşayan 140 kişinin otellere yerleştirildiği bilgisi verilirken, bu kişilerin eşyalarını almalarına izin verilmediği belirtildi.

Bu arada çok sayıda kişi, olayda ihmali olduğunu düşündükleri şehir yönetimini protesto etti. Binaların uzun süredir çökme tehlikesi altında olduğunu kaydeden göstericiler, burada yaşayan kişilerin hayatlarının bilerek tehlikeye atıldığını savundu.

Öte yandan Fransa'nın kuzeyinde bulunan Charleville-Mezieres kentinde de dün akşam bir binanın çöktüğü bildirildi. 4 katlı binanın en üst katında yaşayan bir kişinin ihbarı sonucu itfaiyenin olay yerine geldiği ve şehir merkezindeki tarihi binanın sakinlerinin çökme öncesi tahliye edildiği açıklanırken, binanın kontrollü şekilde yıkıldığı bildirildi.

Marsilya'nın merkezinde bulunan Aubagne sokağında pazartesi günü iki bina çökmüştü. İçişleri Bakanı Christophe Castaner, çöken binalarda tahminen 10 kişinin olduğunu açıklamış, kesin rakamın bilinmediğini belirtmişti. Marsilya Savcılığı, şimdiye kadar cansız bedenine ulaşılan 6 kişi dışında enkaz altında en az 2 kişinin daha bulunduğunu tahmin ediyor.

PARTNERDünyanın en ilginç mağarası! Cennete açılıyorDünyanın en ilginç mağarası! Cennete açılıyor
Zıpkınla avladı! 1,5 metre, 40 kilo ağırlığındaZıpkınla avladı! 1,5 metre, 40 kilo ağırlığında
Sokak köpeği, işkenceyle öldürülmüş halde bulunduSokak köpeği, işkenceyle öldürülmüş halde bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çöken bina Fransa Marsilya

En Çok Okunan Haberler

Whatsapp'ta en çok konuştuğunuz kişi...

Whatsapp'ta en çok konuştuğunuz kişi...

Erdoğan'a sunulan yerel seçim anket sonucundan çıkan 4 isim!

Erdoğan'a sunulan yerel seçim anket sonucundan çıkan 4 isim!

Hatice'den kalça videosunu ti'ye alan fenomen Yasemin Sakallıoğlu'na hakaret

Hatice'den kalça videosunu ti'ye alan fenomen Yasemin Sakallıoğlu'na hakaret

Deren Talu süper minisiyle olay oldu

Deren Talu süper minisiyle olay oldu

Milyonları ilgilendiren yasa teklifi komisyondan geçti! İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler...

Milyonları ilgilendiren yasa teklifi komisyondan geçti! İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler...

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

İlginizi Çekebilir

Gündeme bomba gibi düşen iddia: Suriyeliler parti kuruyor!

Gündeme bomba gibi düşen iddia: Suriyeliler parti kuruyor!

'ABD liste verdi, içinde Demirtaş da var'

'ABD liste verdi, içinde Demirtaş da var'

'Hain' deyip Atatürk'ün fotoğrafını indirtti! Öğrencinin yanıtı gündeme damga vurdu

'Hain' deyip Atatürk'ün fotoğrafını indirtti! Öğrencinin yanıtı gündeme damga vurdu

HDP İzmir Milletvekili'nden donarak şehit olan askerlerle ilgili tartışma yaratan sözler!

HDP İzmir Milletvekili'nden donarak şehit olan askerlerle ilgili tartışma yaratan sözler!

TBMM'de, down sendromu ve otizm için komisyon kuruldu

TBMM'de, down sendromu ve otizm için komisyon kuruldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Abdüllatif Şener'den 'Türkçe ezan' açıklaması

Abdüllatif Şener'den 'Türkçe ezan' açıklaması

Zıpkınla avladı! 1,5 metre, 40 kilo ağırlığında

Zıpkınla avladı! 1,5 metre, 40 kilo ağırlığında

Araç sahipleri dikkat! İSTMOP uygulaması kullanıma sunuldu

Araç sahipleri dikkat! İSTMOP uygulaması kullanıma sunuldu

İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu!

İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu!

AK Parti'yi yasa boğan ölüm haberi

AK Parti'yi yasa boğan ölüm haberi

İYİ Parti'nin adayları belli oldu! İstanbul'da Ümit Özdağ, İzmir'de Şengül Hablemitoğlu

İYİ Parti'nin adayları belli oldu! İstanbul'da Ümit Özdağ, İzmir'de Şengül Hablemitoğlu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.