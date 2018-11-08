Fransa'da çöken iki binanın enkazından 6 kişinin cesedi çıkarıldı

PARİS (AA) - Fransa'nın Marsilya kentinde, pazartesi günü çöken 2 binanın enkazından şu ana kadar 6 kişinin cesedi çıkarılırken, bitişikteki binaların yıkılması kararı nedeniyle arama çalışmalarına 24 saat ara verildi.

Marsilya'nın bağlı olduğu Provence-Alpes-Cote-d'Azur Bölge Valisi Pierre Dartou, basına arama ve enkaz kaldırma çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı.

Çalışmaların şimdiye kadar titizlikle devam ettiğini ve 2'si kadın 6 kişinin cesedinin enkazdan çıkarıldığını aktaran Dartou, "Çok hassas ve zor bir karara varmak gerekti. Yıkılan binalara komşu 2 binada daha çökme tehlikesi var. Bir iş makinesi 69 numaralı binayı parça parça ayırarak yıkacak, 71 numaralı binanın ise üst katları aynı şekilde yıkılacak." dedi.

Valiliğin aldığı yıkım kararıyla burada yaşayan 140 kişinin otellere yerleştirildiği bilgisi verilirken, bu kişilerin eşyalarını almalarına izin verilmediği belirtildi.

Bu arada çok sayıda kişi, olayda ihmali olduğunu düşündükleri şehir yönetimini protesto etti. Binaların uzun süredir çökme tehlikesi altında olduğunu kaydeden göstericiler, burada yaşayan kişilerin hayatlarının bilerek tehlikeye atıldığını savundu.