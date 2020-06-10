Fransa'da Corona Salgını Yönetimi Hakkında Geniş Soruşturma

Corona virüsü krizinden en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan Fransa'da, hükümet ve yöneticilerie yönelik sert eleştiriler yargı ve yasama kurumlarında soruşturulmaya başlandı. Suç duyurularını değerlendiren Paris Savcılığı, 46 ayrı suç duyurusunu birleştirerek, krizin yönetimi konusunda geniş bir soruşturma başlatma kararı aldıklarını açıkladı. Yargı ile eş zamanlı olarak mecliste kurulan soruşturma komisyonu da ifadelerini almak üzere hükümet üyeleri ve bürokratları meclise çağırdı. Paris Savcısı Remy Heitz, özellikle "başkalarının hayatını tehlikeye atma, kasti olmayan/istem dışı cinayet" iddialarını birleştiren geniş kapsamlı bir soruşturma başlattıklarını açıkladı. Kendilerine yapılan şikayetlere adli bir yanıt vermek açısından soruşturma açmaya karar verdiklerini kaydeden Heitz, "Biz kamunun ya da politikacıların siyasi veya idari sorumluluklarını tanımlamak için soruşturma yapmayacağız. Eğer ortada cezai bir suç, ihmal varsa bunun ortaya çıkarılması için çalışacağız" dedi.

Savcı, Cumhurbaşkanı hariç diğer hükümet üyelerinin sorumluluklarının belirlenmesi durumunda bunun, Fransızlar tarafından 80 ayrı suç duyurusunda bulunulan Cumhuriyet Adalet Divanı'nın görev alanına girdiğinin altını çizdi. Fransız yargı sisteminde "şapka soruşturma" olarak tanımlanan ve benzer konulara ilişkin suç duyurularını bir çatı altında toplayan mekanizmayı harekete geçiren Paris Savcılığı'na, derneklerden 13, internet üzerinden şahsi başvurulardan da 33 olmak üzere toplam 46 ayrı suç duyurusunda bulunuldu. Savcılık bu suç duyurularını 14 ayrı başlık altında, tek ve kapsamlı bir soruşturma içinde topladı. Çevreye ve Halk Sağlığına Verilen Zararla Mücadele Merkez Ofisi'ne emanet edilen soruşturmalar, COVID-19 salgınının başlangıcından bu yana dile getirilen ana şikayetleri gündemine aldı. Soruşturma, "Çalışma mekanlarında korunma eksiklikleri, maske ve test yokluğu, istem dışı/ kasti olmayan cinayet, istemsiz yaralama, başkalarının hayatını tehlikeye sokma, bir felaketle mücadelede başarısız olma, tehlikede olan bir kişiye yardım edememe" iddialarını kapsıyor.

Savcı Heitz, "Yasa bu suçları oluşturan kesin koşulları düzenlemektedir. Buna göre, sadece umursamazlık ve ihmal cezai nitelik oluşturmaz, 'nitelikli bir hatanın' kanıtlanması gerekiyor" sözleriyle soruşturmanın yasal sınırlarını çizdi. Dolayısıyla, bu soruşturmanın gruplandırılmasının, bilimsel bilgilerin durumunu da ortaya koyan 'ortak bir belge zemini' oluşturacağını kaydetti. Heitz, bu tür soruşturmalarda, Ceza Yasası'nın yöneticilerin sahip olduğu bilgilerin seviyesi ve bu bilgiler açısından değerlendirme yapabildiklerini göz önünde tutmak gerektiğini de vurguladı. Soruşturma ulusal çapta olup, yaşlı bakımevleri ve huzurevleri gibi yerel kurumlardan yapılan suç duyurularını kapsamayacak. Fransız hükümetinin Corona virüsü konusundaki ihmaline ilişkin de, soruşturma aşamasında bir ihmal belirlenirse, Anayasa gereği, bu ihmalden dolayı yalnızca Cumhuriyet Adalet Divanı'na başvuru yapılabiliyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yasal dokunulmazlığı bulunurken, Fransızlar, başbakan ve bakanlar aleyhinde Adalet Divanı'na 80 ayrı suç duyurusunda bulundu.