Fransa'da Corona Sonrası Sosyal Şiddet Artıyor

Uzun süreli sosyal eylemlerle sarsılan Fransa'da, Corona virüsü krizinin ardından yaşanan sosyal şiddetin dozu arttı. Ülkenin en önemli ulusal günü olan 14 Temmuz Bastille Günü kutlamaları, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da nasibini aldığı şiddet gösterilerine sahne oldu. Louvre'un bahçesinde eşi ile gezintiye çıkan Macron, 50 kadar Sarı Yelekli'nin "Macron istifa" sloganları ve öfkeli söylemleri ile karşı karşıya kaldı. Ülke genelinde çıkan olaylarda 61 kişi gözaltına alındı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Corona virüsü pandemisiyle mücadelesinde Fransızlar'ın sevgisini kazanan sağlık çalışanlarına adanan 14 Temmuz törenlerinin ardından, eski bir geleneği yeniden canlandırarak, iki gazetecinin soruları eşliğinde ulusa seslendi. Yoğun programın ardından, akşam saatlerinde Louvre Müzesi'nin önündeki Tuileries Bahçesi'nde eşi Brigitte Macron ile gezintiye çıkan Cumhurbaşkanı, bir grup Sarı Yelekli'nin sözlü hakaretlerine maruz kaldı. Macron'u gören Sarı Yelekliler, "Macron istifa" sloganları ile Cumhurbaşkanı ve eşinin çevresini sardı. Korumalara "bırakın" işareti veren Macron, onlarla konuşmayı denedi.

"Gilets Jaunes info" adlı bir Facebook hesabından sosyal medyada yayılan videoda, küçük bir grup "Macron istifa", "Seni kovacağız" diye sloganlar attı. Videoyu çeken kişinin, "İnanmıyorum, şu gelene bakın, kara canavara rastladık" dediği görüntülerde, grup korumalara rağmen Macron çiftini takip etmeye devam ediyor. Bunun üzerine Macron’un, "Bugün tatil günü, eşimle yürüyorum ve beni böyle bir durumda rahatsız ediyorsunuz. Sakin olun" sözlerine gruptan, "Son derece normal, daha biraz önce gösterilerde gaz yedik. Halk hesap sorar. Sen bizim çalışanımızsın" yanıtı geliyor. Macron ve grup arasında şu diyalog geçiyor: Grup: BRAV (motosikletli polis birlikleri) polisleri gösterilerde şiddeti körüklüyor, niye getirdiniz onları, kaldırın ! BRAV polislerini kovun! Macron: Buna ben karar vermiyorum. Ama eğer kırıp dökerseniz, polis orada olmak zorunda Grup: Sen gösterilere gitmiyorsun ki! Macron: Sizin de saygınlık modeli olduğunuz söylenemez. Sakin olun bağırmayın. Bağırmayın. Herkes sakin olursa sorun kalmaz.

Grup: Biz 18 aydır sakiniz. Artık bıktık. Asıl şiddeti siz uyguluyorsunuz. Çok iyi biliyorsunuz, pek çok problem var. Alım gücü, vergi adaleti... Macron: Adaletsizlik olduğu duygusunu anlıyorum. Ama burada eşim yanımda ve beni rahatsız ediyorsunuz bu Grup: Daha yeni Corona virüsünü atlattık. Hemen arkasına emeklilik reformunu yapıştırıyorsunuz. Neden bunu yapıyorsunuz? (Sonunda Macron ile konuşmaktan memnun olan kişi) Grup: Bizi dinlediniz ya, bravo, şimdi size lanet etmek istiyorum ama lanet bile edemiyorum. Macron: Çok daha iyi ! Tüm Fransa'da şiddet olayları Bu arada, 13 ve 14 Temmuz akşamı başkent Paris ve banliyöleri ile diğer kentlerde şiddet olayları da devam etti. Gece boyunca kamu ve özel binalar ile araçlar ateşe verildi. Büyük kentlerin banliyölerinde şiddetli gösterilere müdahale eden polisle göstericiler arasında çatışmalar yaşandı. Paris, Lille ve Lyon kenti banliyölerinde gençler, alternatif havai fişek gösterilerinde havai fişek ve çeşitli patlayıcı maddeler kullandı. Polis yer yer göstericilere biber gazı ile yanıt verdi.