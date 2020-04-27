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Fransa'da Corona Virüsüne 16 Yaşında Kurban

27.04.2020 14:48 | Son Güncelleme

Corona virüsünün en çok etkilediği Avrupa ülkelerinden Fransa'da 16 yaşında Julie adındaki bir genç kız, yaşamını yitirdi. Ailesi, genç kızın daha önce hiçbir hastalık geçirmediği ve sağlığının genellikle iyi olduğunu açıkladı

Fransa'da Corona Virüsüne 16 Yaşında Kurban

Corona virüsünün en çok etkilediği Avrupa ülkelerinden Fransa'da 16 yaşında Julie adındaki bir genç kız, yaşamını yitirdi. Geçen hafta, öksürdüğü için yaşadığı Longjumeau kentindeki devlet hastanesine kaldırılan Julie, bu hafta durumu ağırlaşınca Paris'teki çocuk hastanesi Hopital Necker'e nakledildi.

Doktorlar burada ilk testi yaptıklarında test sonucu "negatif" çıkan Julie'nin durumu ağırlaşınca ikinci test yapıldı. Ancak Çarşamba günü yapılan testler, bu sefer pozitif çıktı. Julie'nin Salı gününü Çarşamba'ya bağlayan gece durumunun birden ağırlaştığı ve gece yarısından hemen sonra yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Ailesini göremeden yaşamını yitiren Julie, Fransa'da yetişkin olmayan ilk ölüm vakası olarak kayda geçti. Le Parisien gazetesine konuşan ailesi, genç kızın daha önce hiçbir hastalık geçirmediği ve sağlığının genellikle iyi olduğunu açıkladı. Kız kardeşi Manon, "Geçtiğimiz hafta hafif öksürmeye başladı. Nefes almakta güçlük çekince hastaneye götürdük. Önceki gece ciğerleri artık mücadeleyi bıraktı. Hastaneden bizi aradılar. Geldiğimizde çok geçti," dedi.

Fransa'nın Corona virüse kurban giden en geç hastası Julie'nin cenazesi Pazartesi günü, yalnızca çok yakın ailesinin katıldığı 10 kişi ile sınırlı bir törenle toprağa verilecek. Sınıf arkadaşları ise okullar yeniden başladığında Julie için bir anma töreni düzenleyecek.

Gençler de yakalanıyor

Julie'nin ölümü "virüsün gençleri etkilemediği'' yönündeki iddiaları da yeniden tartışmaya açtı. Uzmanlar, genç-yaşlı herkesin sokağa çıkma yasağına uyarak evde kalmaya ve sağlık uyarılarını dikkate almaya devam etmelerini istedi.

Fransa'da en çok ölüm olayının kaydedildiği Perşembe günü boyunca 365 kişi yaşamını yitirdi. Vaka sayısı ise 30 bine yaklaştı. Halen 3 bin 375 kişi ise hastanelerde yoğun bakımda tedavi görüyor.

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