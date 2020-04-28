Fransa'da Corona Virüsüne Karşı Yeni Tedavi Yöntemi Umudu

Dünyada ve Fransa'da Corona virüsüne karşı tedavi yöntemi geliştirmek amacıyla 300'ün üzerinde bilimsel deney devam ederken, ilk karşılaştırmalı deney sonucu Fransa'dan geldi. Fransa Kamu Hastaneleri Birliği (AP-HP), Corona virüsüne yakalanan ağır hastaların durumlarında önemli ölçüde iyileşme sağlayan bir tedavi yönteminin ilk bulgularını açıkladı. AP-HP bünyesindeki 13 hastanede, Corona virüsünün etkilerini sınırlamak amacıyla 129 hasta üzerinde yapılan deney, bir tür bağışıklık düzenleyici (immuno-modulatör) olan ve romatoid artrit tedavisi için kullanılan "tocilizumab" adlı ilacın, ağır hastaların yoğun bakıma alınmasını engellediğini ve ölüm vakalarını önemli ölçüde azalttığını ortaya koydu. Söz konusu ilaç, virüsün atağına karşı, "sitokin fırtınası"nı; yani bağışıklık sisteminin aşırı reaksiyon vermesini engelliyor. Fransa'da yapılan bu deneyin, ilk kez bir karşılaştırmalı grupla yapılmış olması da büyük önem taşıyor. AP-HP açıklamasında, ilacın, normal tedavi uygulanan hastalara göre, yoğun bakıma kaldırılan ve ölen hasta sayısını önemli ölçüde azalttığını net bir biçimde tespit ettiklerini vurguladı. Çalışmanın mimarları, telefon yoluyla düzenledikleri dar kapsamlı basın toplantısında, bu araştırmanın karşılaştırmalı olarak yapılan ve ‘randomize kontrollü’ ilk deney olduğunun da altını çizdiler.

AP-HP'nin yaptığı resmi açıklamaya göre, araştırmada geleneksel tedavi uygulanan 64 kişilik bir grupla tocilizumab verilen 65 hastadan oluşan bir diğer grup karşılaştırıldı. Araştırmayı koordine eden Doktor Xavier Mariette, "Deneye dahil edilen, orta ve ciddi seviyede zatürre reaksiyonu veren 129 hastanın ortak noktası bu hastaların bir solunum cihazına bağlanma riskinin olması. Bu durum Covid 19 hastalarının yalnızca 5 ila 10'unda görülüyor. Bu deney en çok komaya ve suni solunuma alınma riski olan ya da en yüksek ölüm riski taşıyan hastalar üzerinde yapıldı" dedi. Araştırmada, deney kapsamındaki hastaların yarısına bilinen oksijen, antibiyotik ve pıhtılaşma önleyici tedavilere ek olarak, 1 ya da 2 Tocilizumad iğnesi yapıldı. Diğer yarısıysa sadece bilinen tedavi yöntemleriyle tedavi edildi. Ardından 14 gün boyunca tedavilerin bu hastalar üzerindeki etkisi izlendi. Doktor Mariette, bu ilaçla istenmeyen yan etkiler görülmediğinin de altını çizdi. İlaç romatoid artrit tedavisinde kullanılıyor

"Romatoid artrit", "kronik artrit" adı altında gruplandırılan çeşitli kronik inflamatuar romatizma türlerinin en yaygın olanı. Tocilizumab, romatoid artrit tedavisinde kullanılıyor ve bağışıklık sistemindeki bir proteinin reseptörünü bloke ederek enflamatuar süreçte önemli bir rol oynuyor. Strasbourg Devlet Hastanesi, Romatoloji servis şefi Doktor Jacques-Eric Gottenberg, "Gerçekten çok kısa süre içinde hastaların ateşinin düştüğünü, solunum güçlüğünün azaldığını ve durumlarının iyiye gittiğini tespit ettik" dedi. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Corona virüsüyle mücadelede danışmanlık yapan Bilim Konseyi Başkanı Dr. Jean-Fraçois Delfraissy de, LCI haber kanalına, araştırma sonuçlarının önemli bulgular içerdiğini, çok kısa süre içinde detaylandırılarak onaylanabileceğini açıkladı. Fransa'da Marsilyalı doktor Didier Raoult'un sıtma hastalığını tedavi eden hidroksiklorokin ve antibiyotik türü azitromisin ile gerçekleştirdiği tedavi yöntemi, karşılaştırmalı grupla denenmediği için halen resmen onaylanmadı. Üstelik bu yöntem kalp hastalarında görülen yan etkisi nedeniyle de tartışma konusu.

Erken mi açıklandı? Tocilizumab ile ilgili deneylerin onaylanması ve bir tedavi yöntemi olarak kabul görmesi için de bilimsel bir onay aşamasından geçmesi gerekiyor. Doktorlar, 10 gün içinde gerekli çalışmaları yaparak, sonuçları bilim dergisinde yayınlayacaklarını açıkladı. Ancak grup bu aşamadan önce sonuçları ilk olarak Fransız sağlık yetkililerine ve Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) duyurdu, ardından da basın toplantısıyla kamuoyuna duyurma yolunu seçti. Bilimsel çevrelerde sık görülmeyen bu davranışı da "Pandeminin yarattığı koşulların aciliyeti ve halk sağlığı açısından böylesine önemli bir sonucu açıklamak için prosedürel detayları beklemek bizim için etik değil. Bunun hızla bilinmesi gerekiyordu" şeklinde açıkladılar. Tocilizumab maddesi ne içeriyor? Roche laboratuvarında üretilen tocilizumab (Actemra veya RoActemra), laboratuvarda oluşturulan monoklonal antikorlar ailesine ait, tek bir lenfosit türünden türetilmiş ve belirli bir hedefe yanıt vermek için tasarlanmış antikorlar olarak biliniyor. Bu antikorlar prensipte, bağışıklık reaksiyonunun bir parçası olarak salınan ve iltihaplanmayı teşvik eden bazı moleküllerin etkisini bloke ediyor.