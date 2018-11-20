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Fransa'da Cumhuriyet Yürüyüşü hareketi hakkında ön soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 22:08 | Son Güncelleme

Paris Savcılığı, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kurucusu olduğu Cumhuriyet Yürüyüşü hareketinin geçen yıl aldığı 144 bin avro bağışın kaynağını bildirilmediği gerekçesiyle ön soruşturma başlattı

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kurucusu olduğu Cumhuriyet Yürüyüşü hareketinin (LREM) geçen yıl aldığı 144 bin avro bağışın kaynağının bildirilmediği gerekçesiyle ön soruşturma başlatıldı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Paris Savcılığı Macron'un kurucusu olduğu LREM'in geçen yıl aldığı 144 bin avro bağışın kaynağının bildirilmediği gerekçesiyle ön soruşturma başlattı.

Haberlerde, soruşturmanın 12 Kasım'da siyasi partilerin bağışlarını ve finansmanlarını kontrol eden Kampanya Hesapların ve Siyasi Partilerin Finansmanı Ulusal Komisyonunun bu durumu Paris Savcılığına bildirmesiyle açıldığı belirtildi.

Söz konusu kurumun LREM'in aldığı bağışın kaynağını tespit edemediği bildirilen haberlerde, yasal olarak siyasi bir partiye 7 bin 500 avrodan fazla bağış yapılamadığı, bu nedenle 144 bin avronun kim ya da kimler tarafından bağışlandığının bilinmesi gerektiği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet Yürüyüyüşü hareketi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

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