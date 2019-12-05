Fransa’da Dev Grev: Hayat Felç

Fransa'da, tüm çalışanların hükümetin getirmek istediği emeklilik reformuna karşı genel greve gitmesi, ülkede adeta hayatı felç etti. Ülkenin 7 büyük sendikasından 6'sının aldığı "genel grev" kararıyla yüzbinlerce çalışan sokağa döküldü.

Doktor, avukat, öğretmen, öğrenci, demiryolu ve havayolu işçileri, polis, devlet memurları, posta çalışanları, özetle her meslek grubundan toplumun büyük kesimi, hak kaybına uğradıkları yeni emeklilik reformunu protesto etmek için sokaktaydı.

Eylemlere, bir yıldır aralıksız hükümeti protesto eden Sarı Yelekliler ile muhalefet partileri ve öğrenciler de destek verdi.

Sabah saatlerinde çok az sayıda yapılan tren seferlerinin ardından tüm metro ve tren seferleri iptal edildi. Öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının da greve katılmasıyla okullar kapandı.

Uzun süredir grevde olan sağlık çalışanlarının da katılımı ile hastanelerde yalnızca acil servisler ve minimum hizmet için görevliler nöbette kaldı.

Eğitim çalışanlarının yüzde 46,6'sı, demiryolu çalışanlarının ise yüzde 55,6'sı destek vermesi, ulaşımı ve eğitimi tümüyle felç etti.