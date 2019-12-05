Fransa’da Dev Grev: Hayat Felç

Fransa'da, tüm çalışanların hükümetin getirmek istediği emeklilik reformuna karşı genel greve gitmesi, ülkede adeta hayatı felç etti. Ülkenin 7 büyük sendikasından 6'sının aldığı "genel grev" kararıyla yüzbinlerce çalışan sokağa döküldü.
Doktor, avukat, öğretmen, öğrenci, demiryolu ve havayolu işçileri, polis, devlet memurları, posta çalışanları, özetle her meslek grubundan toplumun büyük kesimi, hak kaybına uğradıkları yeni emeklilik reformunu protesto etmek için sokaktaydı.
Eylemlere, bir yıldır aralıksız hükümeti protesto eden Sarı Yelekliler ile muhalefet partileri ve öğrenciler de destek verdi.
Sabah saatlerinde çok az sayıda yapılan tren seferlerinin ardından tüm metro ve tren seferleri iptal edildi. Öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının da greve katılmasıyla okullar kapandı.
Uzun süredir grevde olan sağlık çalışanlarının da katılımı ile hastanelerde yalnızca acil servisler ve minimum hizmet için görevliler nöbette kaldı.
Eğitim çalışanlarının yüzde 46,6'sı, demiryolu çalışanlarının ise yüzde 55,6'sı destek vermesi, ulaşımı ve eğitimi tümüyle felç etti.
Yapılan iki ayrı anket, halkın yüzde 58 ile 68 oranında grevleri desteklediğini ortaya koydu. Grevden günler önce haberdar olan Fransızlar çoğunlukla bürolarına gitmeden, evden çalışmayı seçti.
Okulların kapanması nedeniyle öğrencilerin önemli bir bölümü evlerinde kaldı. Pek çok üniversitede blokaj eylemi yapıldı.
İş yerlerine gitmek zorunda olanlar ise sabahın erken saatlerinde araçlarıyla ya da bisiklet ve scooter ile yola çıktı. Sabah saatlerinde Paris'te 200 km'ye varan uzun trafik sıkışıklığı, saat 10.00 itibariyle yerini derin bir sessizliğe bıraktı. Tüm yollar ve metro durakları tümüyle boşaldı.
Güvenlik endişesi
Ülke genelinde 250 resmi gösteri başvurusu yapılırken, Fransız polisi, yine Black Blok adı verilen genç anarşist grup ile radikal Sarı Yelekler'in şiddet eylemleri gerçekleştirme ihtimaline karşı, yalnızca Paris'te 6 bin polis ve güvenlik görevlisi harekete geçirildi.
Sendikalar, şiddet olayları ihtimaline karşı kortejlerdeki güvenlik önlemlerini 4 katına çıkardı. Paris'te Gare de Nord'dan başlayıp Nation meydanında bitmesi planlanan yürüyüş boyunca tüm dükkanlar kepenk kapattı. Eyfel Kulesi bugün ziyarete kapatıldı. Elysee Sarayı, Meclis ve Başbakanlık binalarının bulunduğu Champs Elysees caddesi, Concorde Meydanı ve Notre Dame Katedrali'nin etrafı polis kordonuna alındı.
Hükümet ne istiyor? Halk neye karşı çıkıyor?
Başbakan Edouard Philippe, 1995'te aynı nedenle büyük gösterilere hedef olan Başbakan Alain Juppe'nin yetiştirdiği bir siyasetçi olarak, 25 yıl sonra siyasi hocası ile aynı eylemlerle karşı karşıya kaldı.
Hükümet, emeklilik reformuyla, 42 ayrı emeklilik sistemini tek bir "puan sistemi altında" toplayan "evrensel emeklilik" ilkesini getirmek istiyor. Tepkiler nedeniyle, 62 olan emeklilik yaşını yükseltmiyor ancak daha uzun çalışanlara daha iyi emeklilik ücreti uygulaması getirerek geç emekliliği özendiriyor.
Sendikaların reformda en çok karşı çıktığı nokta ise, memur ve işçi emeklisi arasındaki farkın kaldırması. Bu farkın kaldırılmasıyla en çok öğretmenler, polisler, demiryolu işçileri ve sağlık çalışanları hak kaybına uğruyor. Ağır koşullarda çalıştıkları için yıpranma tazminatı alan bu meslek gruplarının emeklilik ücretleri önemli ölçüde düşüyor.
Reformda, bir başka öfke çeken nokta ise puan sistemi. Sendikalar, emekliliğin, çalışma süresine bağlı olan hesabının puan sistemine dönüştürülmesinin, sosyal bir hak olan ve çalışırken ücret ödenerek kazanılan emekliliğin, gelecekte garantisi olmayan belirsiz bir sisteme doğru itildiğini savunuyor.
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