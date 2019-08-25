Fransa'da düzenlenen G7 Zirvesi

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, G7 ülkelerinin, İran ile ilgili görüşmelerine ilişkin, "Herkes İran'ın nükleer silahlanmaması hususunda hemfikirdi ve herkes bunun müzakere edilmiş bir çözümle olmasını istiyor." dedi.

Merkel, Fransa'nın Biarritz kentinde düzenlenen G7 Zirvesinde ele alınan konularla ilgili bilgi verdi.

İran konusunda iyi ve yapıcı görüşmeler yapıldığını ifade eden Merkel, "Herkes İran'ın nükleer silahlanmaması hususunda hemfikir ve herkes bunun müzakere edilmiş bir çözümle olmasını istiyor." şeklinde konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile yaptığı görüşmeyle ilgili G7 ülkelerinin liderlerine bilgi verdiğini aktaran Merkel, zirvedeki görüşmede, gerilimin daha fazla artmaması ve nükleer anlaşmayla ilgili yeniden müzakerelere dönülüp dönülmemesi konularının üzerinde durulduğunu kaydetti.

- Rusya'nın G7 formatına dönmesi

Zirvede Rusya ve Ukrayna arasındaki ihtilafı da ele aldıklarını aktaran Merkel, bu konuda ortak ve farklı görüşlerin dile getirildiğini belirtti.