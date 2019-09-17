PARİS (AA) - Fransa'nın kuzeyindeki Grand-Synthe kentinde kampta barınan yaklaşık bin düzensiz göçmen polis tarafından düzenlenen operasyonla barınma merkezlerine taşındı.
Fransız basınında yer alan haberlere göre Grand-Synthe'de yaklaşık bin göçmenin bulunduğu kamp tahliye edildi.
Irak ve Afganistan uyruklu göçmenlerin, otobüslerle barınma merkezlerine götürüldüğü belirtildi.
Lille Mahkemesi, 4 Eylül'de kampın tahliye edilmesine karar vermişti.
Fransa yönetimi, sığınmacılara kötü muamele dışında, derme çatma kamplardan tahliye edilen sığınmacıların geçici barınma merkezlerine yerleştirilmesi ve buralardan da kısa süre sonra çıkarılması konusunda eleştiriliyor.
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