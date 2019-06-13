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Fransa'da ehliyetsiz sürücünün 2 Türk çocuğa çarpması

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 16:32 | Son Güncelleme

Kaçan sürücüyü arama çalışmaları devam ederken araçta bulunan kadın gözaltına alındı

PARİS (AA) - Fransa'nın Lorient kentinde polisten kaçarken kaldırımda yürüyen 2 Türk çocuğa çarpan ehliyetsiz sürücünün kullandığı araçta bulunan kadın gözaltına alındı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Lorient'de polisten kaçarken kaldırımda yürüyen 2 Türk çocuğa çarpan ve çocuklardan birinin hayatını kaybetmesine, diğerinin de ağır yaralanmasına neden olan sürücünün kullandığı araçta bulunan 21 yaşındaki kadın gözaltına alındı.

Kazada yaşamını yitiren 10 yaşındaki Bünyamin Aslan için "beyaz" yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe kent sakinleri ve Aslan ailesinin yakınları katıldı.

Polis, olaydan sonra kaçan zanlının yakalanması için arama çalışmalarına devam ediyor. Polis genç sürücünün hızlı şekilde bulunması için dün fotoğrafını yayımlamıştı.

Bünyamin Aslan'ın cenaze namazı dün kılınmıştı.

Lorient'da pazar günü ehliyetsiz sürücü kaldırımdaki 2 Türk çocuğa çarpmıştı. Kazada Bünyamin Aslan vefat etmiş, 7 yaşındaki kuzeni Samet Aslan ise ağır yaralanmıştı. Kazadan sonra Brest Hastanesi'ne kaldırılan Samet Aslan'ın hayat mücadelesi sürüyor.

20'li yaşlardaki zanlı olayın ardından yanında bulunan kadınla kaçmıştı.

Lorient Savcılığı, kazaya ilişkin soruşturma başlatmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa Lorient

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