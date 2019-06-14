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Fransa'da ehliyetsiz sürücünün 2 Türk çocuğa çarpması

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 23:18 | Son Güncelleme

Lorient kentinde polisten kaçarken kaldırımda yürüyen 2 Türk çocuğa çarpan ehliyetsiz sürücünün kaza sırasında beraberinde bulunan kız arkadaşı tutuklandı

PARİS (AA) - Fransa'nın Lorient kentinde polisten kaçarken kaldırımda yürüyen 2 Türk çocuğa çarpan ehliyetsiz sürücünün kaza sırasında beraberinde bulunan kız arkadaşının tutuklandığı bildirildi.

Lorient Savcısı Laureline Peyrefitte, yaptığı açıklamada, polisten kaçarken kaldırımda yürüyen 2 Türk çocuğa çarpan ve çocuklardan birinin hayatını kaybetmesine, diğerinin de ağır yaralanmasına neden olan sürücünün yanında bulunan 21 yaşındaki kız arkadaşının tutuklandığını belirtti.

Kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Kazada yaşamını yitiren 10 yaşındaki Bünyamin Aslan için dün "beyaz" yürüyüş düzenlenmişti. Yürüyüşe, kent sakinleri ve Aslan ailesiyle birlikte yaklaşık 2 bin kişi katılmıştı.

Polis, 20'li yaşlardaki sürücünün hızlıca yakalanması için fotoğrafını yayımlamıştı.

Bünyamin Aslan için önceki gün cenaze töreni düzenlenmiş, çocuğun naaşı daha sonra Türkiye'ye gönderilmişti.

Lorient kentinde pazar günü ehliyetsiz bir sürücü polisten kaçarken kaldırımdaki 2 Türk çocuğa çarpmıştı. Kazada Bünyamin Aslan vefat etmiş, 7 yaşındaki kuzeni Samet Aslan ağır yaralanmıştı.

Brest Hastanesine kaldırılan Samet Aslan'ın yaşam mücadelesi sürüyor.

20'li yaşlardaki zanlı kazanın ardından beraberindeki kız arkadaşıyla kaçmıştı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa Lorient Türk

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