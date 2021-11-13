HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Fransa'da Elysee Sarayı'ndaki tecavüz iddiasına soruşturma açıldı

Fransa'da Elysee Sarayı'ndaki tecavüz iddiasına soruşturma açıldı

13.11.2021 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa'da savcılık makamı, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'ın resmi konutu olan Elysee Sarayı'nda bir kadın askerin tecavüz edildiğine ilişkin iddialara soruşturma açtı.

Fransa'da Elysee Sarayı'ndaki tecavüz iddiasına soruşturma açıldı

Fransa'da savcılık makamı, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'ın resmi konutu olan Elysee Sarayı'nda bir kadın askerin tecavüz edildiğine ilişkin iddialara soruşturma açtı.

Elysee Sarayı'nda temmuz ayında gerçekleşen bir resepsiyon sonrası bir kadın askerin tecavüze uğradığını dile getirdiği aktarıldı.

Kadın askerin suçladığı kişi beraber çalıştığı bir asker. Suçlanan askerin ifadesinin alındığı ancak henüz resmi bir suçlama olmadığı aktarıldı.

İddiaları ilk olarak cuma günü Libération gazetesi kaleme aldı.

Gazete, iki askerin de sarayda üst düzey güvenlik görevlisi olarak çalıştığını ve birbirini tanıdığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da ayrılan bir görevli için düzenlenen etkinliğin başına katılmıştı.

AFP haber ajansına konuşan bir saray yetkilisi, durumdan haber alınır alınmaz mağdur kişinin korunması için önlemlerin devreye sokulduğunu söyledi.

İki tarafın da sarayda başka görevlere verildiği aktarıldı.

BBC'nin Paris muhabiri Hugh Schofield, kadın askerin 1 Temmuz'da gerçekleşen etkinliğin ertesi günü polise giderek durumu ihbar ettiğini ve bu ihbarın hemen ardından resmi soruşturmanın açıldığını belirtti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En acımasız işkenceci, dolapta yakalandıEn acımasız işkenceci, dolapta yakalandı
PARTNERBomba itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymışBomba itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış
Korkutan haber! Yeni salgını ilan ettilerKorkutan haber! Yeni salgını ilan ettiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dolar 10 lirayı aştı! Siyasilerden peş peşe tepkiler

Dolar 10 lirayı aştı! Siyasilerden peş peşe tepkiler

Kenan İmirzalıoğlu şaşkına döndü! Kim Milyoner Olmak İster'de o soruyu bilemedi

Kenan İmirzalıoğlu şaşkına döndü! Kim Milyoner Olmak İster'de o soruyu bilemedi

Aşk pozu görenleri şoke etti! Plajda sarmaş dolaş

Aşk pozu görenleri şoke etti! Plajda sarmaş dolaş

Bu saatlere dikkat! Donacağız

Bu saatlere dikkat! Donacağız

Ünlü eğitmen kazada ağır yaralandı

Ünlü eğitmen kazada ağır yaralandı

En acımasız işkencelerin sorumlusu dolabın içinde bulundu

En acımasız işkencelerin sorumlusu dolabın içinde bulundu

İlginizi Çekebilir

Hem sportif hem de şık cap şapkalar

Hem sportif hem de şık cap şapkalar

Başak Cengiz'in kılıçla öldürülme anı ortaya çıktı

Başak Cengiz'in kılıçla öldürülme anı ortaya çıktı

İşimi ben hallederim diyenlere şarjlı matkap tavsiyeleri

İşimi ben hallederim diyenlere şarjlı matkap tavsiyeleri

MEB duyurdu! 8 dönem şartı kaldırıldı

MEB duyurdu! 8 dönem şartı kaldırıldı

Tarih belli oldu! Türkiye'de benzinli ve dizel araçlara veda ediliyor

Tarih belli oldu! Türkiye'de benzinli ve dizel araçlara veda ediliyor

Kadın doktora kâbusu yaşattı! Cinsel tacizin cezası belli oldu

Kadın doktora kâbusu yaşattı! Cinsel tacizin cezası belli oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.