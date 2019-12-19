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Fransa’da emeklilik reformu protestosu için yeni eylem çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 22:02 | Son Güncelleme

Fransa’da emeklilik reformu protestosu için yeni eylem çağrısı

PARIS (AA) - Fransa’nın en önemli iş sendikalardan Genel İş Konfederasyonu (CGT) Genel Sekreteri Philippe Martinez, emeklilik reformu konusunda hükümet ile hala bir anlaşmaya varılamadığını belirterek, 9 Ocak’ta yeniden gösteri yapılması çağrısında bulundu.

Martinez, Başbakanlıkta sendikaların temsilcileri ve Başbakan Edouard Philippe ile yapılan toplantıya katıldı.

Görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, ülkede grev ve gösterilere neden olan emeklilik reformu konusunda hükümet ile hala bir uzlaşı sağlanamadığını belirten Martinez, Başbakan'ın sokaklarda yaşananlara duyarsız kaldığını söyledi.

Martinez, 9 Ocak'ta ülke genelinde yeniden gösteri yapılması çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümet, emeklilik reformundan vazgeçmeyeceğini belirtirken, sendikalar reformun geri çekilmesini istiyor.

Fransa'da yapılan bir ankete göre, Fransızların yüzde 57'si emeklilik reformuna karşı çıkıyor.

Reforma karşı 5 Aralık'ta başlatılan grevler nedeniyle kamu, sağlık ve ulaşım hizmetlerinde ciddi aksamalar yaşanıyor, vatandaşlar mağdur oluyor.

CGT, İş Gücü, Üniter Sendika Federasyonu ve Dayanışmadan yapılan ortak yazılı açıklamada, hükümetin emeklilik reformunu geri çekene kadar grevlere devam edileceği ve Noel tatilinde ara verilmeyeceği belirtilmişti.

Sendikaların çağrısıyla emeklilik reformunu protesto etmek için salı günü ülke genelinde eylemler yapılmıştı. Gösterilere İçişleri Bakanlığına göre 615 bin, CGT'ye göre 1,8 milyon kişi katılmıştı.

- Emeklilik reformu tepkisi

Sarı yeleklilerin gösterilerinin ardından çok sayıda sektör çalışanı, Macron yönetiminin hazırladığı emeklilik reformuna tepki göstermek amacıyla ülke genelinde süresiz grev başlatmıştı. 5 Aralık'ta başlayan greve, protestolar eşlik etmiş ve grevin ilk günü sokağa dökülenlerin sayısı 800 bini bulmuştu.

Philippe, geçen hafta düzenlediği basın toplantısında, emeklilik sisteminin tek bir düzene getirileceğini, çeşitli sektörlere tanınan ayrıcalıkların ve 42 emeklilik türünün peyderpey kaldırılacağını belirtmişti.

Emekli maaşının en az 1000 avro olacağını dile getiren Philippe, "Emeklilik yaşı 62 olarak kalacak ancak işçiler tam maaş almak için 64 yaşına kadar çalışacak. 1975'ten önce doğanlar yeni sistemden etkilenmeyecek." ifadelerini kullanmıştı.

Greve gidenler arasında Paris ve çevresinde toplu taşımayı düzenleyen RATP, Fransız Ulusal Demir Yolları Şirketi (SNCF) ve Fransız hava yolu şirketi Air France çalışanları, polisler, doktorlar, hemşireler, acil servis görevlileri de dahil sağlık çalışanları, öğrenciler, öğretmenler, memurlar, avukatlar, tarım işçileri, postane çalışanları, nakliye şoförleri, elektrik üretim ve dağıtım şirketi EDF, otomotiv üreticisi Renault ve rafineri çalışanları bulunuyor.

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emeklilik reformu Fransa grev

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