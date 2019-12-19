Fransa’da emeklilik reformu protestosu için yeni eylem çağrısı

PARIS (AA) - Fransa’nın en önemli iş sendikalardan Genel İş Konfederasyonu (CGT) Genel Sekreteri Philippe Martinez, emeklilik reformu konusunda hükümet ile hala bir anlaşmaya varılamadığını belirterek, 9 Ocak’ta yeniden gösteri yapılması çağrısında bulundu.

Martinez, Başbakanlıkta sendikaların temsilcileri ve Başbakan Edouard Philippe ile yapılan toplantıya katıldı.

Görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, ülkede grev ve gösterilere neden olan emeklilik reformu konusunda hükümet ile hala bir uzlaşı sağlanamadığını belirten Martinez, Başbakan'ın sokaklarda yaşananlara duyarsız kaldığını söyledi.

Martinez, 9 Ocak'ta ülke genelinde yeniden gösteri yapılması çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümet, emeklilik reformundan vazgeçmeyeceğini belirtirken, sendikalar reformun geri çekilmesini istiyor.

Fransa'da yapılan bir ankete göre, Fransızların yüzde 57'si emeklilik reformuna karşı çıkıyor.

Reforma karşı 5 Aralık'ta başlatılan grevler nedeniyle kamu, sağlık ve ulaşım hizmetlerinde ciddi aksamalar yaşanıyor, vatandaşlar mağdur oluyor.