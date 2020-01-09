Fransa'da emeklilik reformu yine protesto edilecek

Sendikalar emeklilik reform taslağının geri çekilmesini istiyor.Fransa'da hükümetin emeklilik reform taslağına yönelik tepkiler sürüyor. Sendikalar dördüncü kez ülke çapında kitlesel protesto gösterileri yapılması çağrısında bulundu. Başkent Paris'teki protesto yürüyüşünün yerel saatle 13.30'da Cumhuriyet Meydanı'ndan başlaması planlanıyor.

Paris'te yaklaşık beş haftadır metro ve banliyö trenlerinde süren grev kent içi ulaşımında aksaklıklara neden oluyor. Bugünkü gösteriler nedeniyle demiryolu ulaşımının yanı sıra hava ulaşmında da aksaklıklar bekleniyor. Bu konuda uyarıda bulunan sivil havacılık kurumu, havayollarından Toulouse Havalimanı'nda planlanan seferlerin üçte birinin iptal edilmesini istedi.

Aralık ayı ortasında ülke çapında yapılan gösterilere İçişleri Bakanlığının verilerine göre 615 bin kişi katılmıştı.

Sendikaların talebi

Sendikalar, yarın yapılacak görüşme öncesindeki gösterilerle hükümeti taviz vermeye zorlamayı hedefliyor. Emeklilik reformuna karşı çıkan ve bu konuda sert bir tutum izleyen Fransa Sendikalar Birliği (CGT) gibi sendikalar reform tasarısının tamamen geri çekilmesini talep ediyor.