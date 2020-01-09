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  4. Fransa'da "emeklilik reformu"na karşı eylemde 16 kişi gözaltına alındı

Fransa'da "emeklilik reformu"na karşı eylemde 16 kişi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 20:22 | Son Güncelleme

Fransa'da "emeklilik reformu"na karşı eylemde 16 kişi gözaltına alındı

PARİS (AA) - Fransa'da binlerce kişi, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformunu protesto etmek için yeniden sokağa çıktı.

Ülkenin en önemli sendikalarından Genel İş Konfederasyonun (CGT) çağrısıyla Paris'teki Republique Meydanı'nda toplanan eylemciler, Saint-Augustin Meydanı'na yürüdü.

Emeklilik reformunun geri çekilmesini talep eden göstericiler, Macron karşıtı sloganlar attı ve pankartlar taşıdı. Eylemciler, çok sayıda mağazanın camını kırdı, çevreye zarar verdi.

Gösteride polis ile protestocular arasında arbede yaşandı. Polis, biber gazıyla müdahale etti.

Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, başkentteki eylemde 16 kişi gözaltına alındı.

Sendikalara göre Paris'teki gösteriye 370 bin kişi katıldı.

Nantes kentindeki eylemde de göstericilerle polis arasında gerginlik yaşandı. Polis protestoculara karşı biber gazı kullandı.

Bordeaux'da eylemciler şehir merkezindeki tren garının elektriklerini kesti.

Ülkenin çeşitli şehirlerinde de gösteriler düzenlendi.

Bu arada, Macron yönetiminin emeklilik reformuna karşı başlatılan grevler 36 gündür devam ederken, kamu, Paris ve büyük kentlerde sağlık ve ulaşım hizmetlerinde yaşanan ciddi aksamalar günlük yaşamı felç ediyor.

Son yapılan ankete göre, Fransızların yüzde 75'i reformun geri çekilmesini veya üzerinde değişiklik yapılmasını istiyor.

Başbakan Edouard Philippe, emeklilik sistemine tek bir düzen getirileceğini, çeşitli sektörlere tanınan ayrıcalıkların ve 42 emeklilik türünün peyderpey kaldırılacağını belirtmişti.

Emekli maaşının en az bin avro olacağını dile getiren Philippe, "Emeklilik yaşı 62 olarak kalacak ancak işçiler tam maaş almak için 64 yaşına kadar çalışacak. 1975'ten önce doğanlar yeni sistemden etkilenmeyecek." ifadesini kullanmıştı.

Greve gidenler arasında Paris ve çevresinde toplu taşımayı düzenleyen RATP, Fransız Ulusal Demir Yolları Şirketi (SNCF) çalışanları, polisler, doktorlar, hemşireler, acil servis görevlileri de dahil sağlık çalışanları, öğrenciler, öğretmenler, memurlar, avukatlar, tarım işçileri, postane çalışanları, nakliye şoförleri, Fransız devletine ait elektrik üretim ve dağıtım şirketi EDF ve otomotiv üreticisi Renault personeli ile rafineri çalışanları bulunuyor.

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Fransa gösteri grev macron

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