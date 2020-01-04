HABER
  4. Fransa'da emeklilik reformuna karşı eylemler devam ediyor

Fransa'da emeklilik reformuna karşı eylemler devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 21:47 | Son Güncelleme

Paris'te düzenlenen eyleme sarı yelekliler de katıldı

PARİS (AA) - Fransa'da, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformuna karşı çıkanlar, bir kez daha sokaklara indi.

Sendikaların çağrısıyla Paris'te Gare de Lyon tren garında toplanan ve Gare de l'Est tren garına yürüyen eylemciler, Macron yönetiminden emeklilik reformunu geri çekmesini talep etti.

Sarı yelekliler gösteriye katılarak, reformu protesto edenlere destek verdi. Göstericiler, Macron yönetimi karşıtı sloganlar attı.

Polis ile eylemcilerin arasında arbede de yaşandı. Polis, eylemcilere biber gazıyla müdahale etti.

Toulouse, Mans, Nimes ve Strazburg gibi kentlerde de gösteriler düzenlendi.

- Emeklilik reformu tepkisi

Emeklilik reformuna karşı başlayan ve hayatı felç eden grev 31 gündür devam ediyor. Bu grev 1986'dakinden daha uzun sürdü.

Fransa'nın Noel ve yılbaşı tatillerinde olduğu dönemde Paris ve büyük kentlerde, özellikle ulaşım ile sağlık hizmetlerinde ciddi aksamalar yaşanıyor.

Reform geri çekilene kadar grevlerin devam etmesi bekleniyor. Macron ve hükümet, emeklilik reformundan vazgeçmeyeceğini belirtirken, sendikalar reformun geri çekilmesi için ısrar ediyor.

Ülkenin en önemli sendikalarından Genel İş Konfederasyonu (CGT), 7-10 Ocak'ta ülkedeki 8 rafinerinin giriş ve çıkışlarında blokaj eylemi yapılması ve 9 Ocak'ta yeniden gösteri düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu.

Ülkede yapılan ankete göre, Fransızların yüzde 75'i reformunun geri çekilmesini veya üzerinde değişiklik yapılmasını istiyor.

Başbakan Edouard Philippe, emeklilik sistemine tek bir düzen getirileceğini, çeşitli sektörlere tanınan ayrıcalıkların ve 42 emeklilik türünün peyderpey kaldırılacağını belirtmişti.

Emekli maaşının en az bin avro olacağını dile getiren Philippe, "Emeklilik yaşı 62 olarak kalacak ancak işçiler tam maaş almak için 64 yaşına kadar çalışacak. 1975'ten önce doğanlar yeni sistemden etkilenmeyecek." ifadelerini kullanmıştı.

Greve gidenler arasında Paris ve çevresinde toplu taşımayı düzenleyen RATP, Fransız Ulusal Demir Yolları Şirketi (SNCF) çalışanları, polisler, doktorlar, hemşireler, acil servis görevlileri de dahil sağlık çalışanları, öğrenciler, öğretmenler, memurlar, avukatlar, tarım işçileri, postane çalışanları, nakliye şoförleri, Fransız devletine ait elektrik üretim ve dağıtım şirketi EDF ve otomotiv üreticisi Renault personeli ile rafineri çalışanları bulunuyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Diyarbakır'da ele geçirildi! 14. yüzyıla ait Diyarbakır'da ele geçirildi! 14. yüzyıla ait
Çankırı’da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralıÇankırı’da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
GÜNCELLEME - Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda FETÖ kitapları ele geçirildiGÜNCELLEME - Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda FETÖ kitapları ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
emeklilik reformu Fransa gösteri macron

En Çok Okunan Haberler

Kenan'dan sevişme sahnesi yorumu: Her sahnesi mükemmel

Kenan'dan sevişme sahnesi yorumu: Her sahnesi mükemmel

Bir ile müjde! Erdoğan talimatları verdi

Bir ile müjde! Erdoğan talimatları verdi

Dilenci kadının mal varlığı dudak uçuklattı

Dilenci kadının mal varlığı dudak uçuklattı

Didem Soydan'dan 'Cinsel organa doyamadın' diyen takipçisine cevap

Didem Soydan'dan 'Cinsel organa doyamadın' diyen takipçisine cevap

İran'da kırmızı bayrak göndere çekildi!

İran'da kırmızı bayrak göndere çekildi!

Kasım Süleymani suikastı sonrası NATO'dan flaş Irak kararı!

Kasım Süleymani suikastı sonrası NATO'dan flaş Irak kararı!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Dünyayı sarsan suikast! Türkiye'den art arda açıklamalar

Dünyayı sarsan suikast! Türkiye'den art arda açıklamalar

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

Ankara'da tren kazası

Ankara'da tren kazası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Yalova'da 3.1 büyüklüğünde deprem!

Yalova'da 3.1 büyüklüğünde deprem

Türkiye’nin en çok satan otomobili belli oldu!

Türkiye’nin en çok satan otomobili belli oldu!

 2 yaşındaki Zeynep 20. kattan düşerek hayatını kaybetti

 2 yaşındaki Zeynep'in feci ölümü! 20. kattan düştü...

Tunceli'de nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

1. derecede koruma altında! Böyle görüntülendi

Otomobil köprüden düştü! Yaralılar var

Otomobil köprüden düştü! Yaralılar var

Otomobilini denize süren sürücüye kazmalı müdahale

Bozcaada'da hareketli anlar! Sivil polis kazmayla müdahale etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.