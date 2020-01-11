Fransa'da emeklilik reformuna karşı eylemler şiddete dönüştü

PARİS (AA) - Fransa'da sarı yelekliler başta olmak üzere Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformuna karşı çıkanlar, ülke genelinde gösteriler düzenledi.

Sendikaların çağrısıyla Paris'te Nation Meydanı'nda toplanan eylemciler, Republique Meydanı'na kadar yürüdü. Sarı yeleklilerin de katıldığı gösteride emeklilik reformunun geri çekilmesi talep edildi.

Göstericiler Macron karşıtı pankartlar taşıdı ve slogan attı.

Eylemde polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı. Polis biber gazıyla müdahale etti. Protestocular, bir reklam panosunu ve birçok çöp bidonunu ateşe verdi, çok sayıda iş yerinin camını kırdı ve çevreye zarar verdi.

Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, başkentteki gösteride 7 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Nantes'ta şiddete dönüşen gösteride de polis eylemcilere karşı biber gazı kullandı.

Bu arada, Macron yönetiminin emeklilik reformuna karşı başlatılan grevler 38 gündür devam ederken sağlık ve ulaşım hizmetlerinde yaşanan ciddi aksamalar günlük yaşamı felç ediyor.