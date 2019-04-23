HABER

Fransa’da "en sevilenler" ödülünü aldılar, Lyon’da hayranlarıyla buluştular

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 15:06 | Son Güncelleme

Fransa’nın Lyon kentinde gerçekleşen geleneksel 9.

Fransa’nın Lyon kentinde gerçekleşen geleneksel 9. Festiculture etkinliğinde “en sevilenler” ödülünü alan Beni Affet dizisi oyuncuları Ceren Yalazoğlu, İlkay Kayku ve Gaye Turgut Evin, Türk ve Arap hayranları ile buluştu.
Fransa’nın Lyon kentinde gerçekleşen geleneksel 9. Festiculture etkinliğinde, "en sevilenler" ödülünü alan Beni Affet dizisi oyuncuları hayranlarıyla bir araya geldi. Özellikle Arap hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan oyuncular, fotoğraf çektirdi.
Beni Affet dizisinde Kader karakterini canlandıran ve Arap dünyasında Sahar karakteri olarak bilinen Ceren Yalazoğlu, hayranlarının ilgisinden duyduğu mutluluğu aktardı. Fransa’da bu kadar tanınmaktan dolayı şaşkınlığa uğradığını dile getiren Yalazoğlu, "İnsanların inanılmaz bir samimiyetleri var, harikalar, süper bir duygu bizim için, çok güzel" dedi. Beni Affet dizisine 8 yıldır devam ettiğini ve Türkiye’de Ocak ayında bittiğini dile getiren güzel oyuncu bu sıralar dinlendiğini ve Eylül ayından itibaren güzel bir proje ile yeniden seyirci ile buluşmayı istediğini söyledi. Yalazoğlu, "İnsanlar çok sıcak, Türkiye’den hiç ayrılmış gibi değilim, harika. Yöresel Türk yemeklerini yedik, her şey harika. Hiç Türkiye’yi aratmıyor. Hep gelmek isterim. Umarım tekrar görüşürüz" diye konuştu.
Dizide Sevgi karakterini canlandıran ve Festicuture’de dizi oyuncularından İlkay Kayku da "İnsanlar çok güzel, müthişler. Bütün enerjileri şu an üzerimde, çok pozitifim, çok mutluyum geldiğim için" dedi. Oyunculuğu hayatının en önemli ögesi olarak tanımlayan Kayku, "İnsanların hayatta B ve C planlarının olması gerektiğini düşünüyorum. Benim de bir plates stüdyom var, eğitmenim aynı zamanda, güzel vakit geçiriyorum şimdilik orada" açıklamasını yaptı.
Uzun soluklu projelerden çıkan oyuncuların hemen yeni bir projeye başlamasını mantıklı bulmadığını söyleyen Kayku, diziden sonra verdiği ara ile ilgili "Biraz havam değişiyor açıkçası, güzel oldu ama umarım kısa olur. Önümüzdeki sezon için inşallah çok güzel işlerin içinde olmayı planlıyorum" ifadelerini kullandı. Hayranlarıyla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyleyen Kayku, "İzleyen, izlemeyen ama yüzüme bakarken gülümseyen herkese çok çok çok teşekkür ediyorum" dedi.
Dizide Bahar rolünü canlandıran Gaye Turgut Evin de hayranların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Dizinin en sevilen karakterlerinden birini canlandıran Gaye Turgut Evin "Buradakilerle birlikte olmak güzel. Festiculture Türk geleneklerini, göreneklerini yaşatmak için yapılan bir festival. Bu çok yüceltici bir şey. Burada olmaktan çok mutluyum. İyi ki Festiculture var, iyi ki sizler varsınız, bu şekilde nesilden nesle kendi görüşlerimizi, düşüncelerimizi aktarabiliyoruz" açıklamasını yaptı.

Temizlik yaparken çektiği videolarla öyle bir kazanç sağladı ki...Temizlik yaparken çektiği videolarla öyle bir kazanç sağladı ki...
23 Nisan'da hem çaldılar hem söylediler23 Nisan'da hem çaldılar hem söylediler
Atatürk’e benzeyen tiyatro sanatçısını Artvin’de yoğun ilgiAtatürk’e benzeyen tiyatro sanatçısını Artvin’de yoğun ilgi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sri Lanka'da ölü sayısı 310'a yükseldi

Sri Lanka'da ölü sayısı 310'a yükseldi

Seks sahnesiyle ilgili olay yorum!

Seks sahnesiyle ilgili olay yorum!

Kılıçdaroğlu'na saldırı girişiminde yeni gelişme!

Kılıçdaroğlu'na saldırı girişiminde yeni gelişme!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

Nusret Gökçe şimdi de bu işe girdi!

Nusret Gökçe şimdi de bu işe girdi!

Gözler YSK'da! İşte AK Parti'nin bugün beklediği karar...

Gözler YSK'da! İşte AK Parti'nin bugün beklediği karar...

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Son dakika: Kağıthane'de 4 katlı bir bina çöktü

Son dakika: Kağıthane'de 4 katlı bir bina çöktü

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırının ardından açıklama

Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırının ardından açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çukurca'da PKK'lı teröristlerden taciz ateşi! 2 asker yaralı

Hakkari'de hain saldırı! Yaralı askerler var...

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya'ya çocuklardan yoğun ilgi

Duygu dolu anlar! Görünce gözyaşlarına boğuldu

Tarihi mesir macunu yurt dışına çıkmaya hazırlanıyor!

Bir kentin dilinde! 500 yıl önce ortaya çıktı, şimdi ise...

14 yaşındaki İsa 23 Nisan'dan habersiz!

14 yaşındaki İsa 23 Nisan'dan habersiz!

2 Türk mühendisin cenazesi Türkiye'ye getirildi

2 Türk mühendisin cenazesi Türkiye'ye getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.