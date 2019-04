Fransa’nın Lyon kentinde gerçekleşen geleneksel 9. Festiculture etkinliğinde “en sevilenler” ödülünü alan Beni Affet dizisi oyuncuları Ceren Yalazoğlu, İlkay Kayku ve Gaye Turgut Evin, Türk ve Arap hayranları ile buluştu.

Fransa’nın Lyon kentinde gerçekleşen geleneksel 9. Festiculture etkinliğinde, "en sevilenler" ödülünü alan Beni Affet dizisi oyuncuları hayranlarıyla bir araya geldi. Özellikle Arap hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan oyuncular, fotoğraf çektirdi.

Beni Affet dizisinde Kader karakterini canlandıran ve Arap dünyasında Sahar karakteri olarak bilinen Ceren Yalazoğlu, hayranlarının ilgisinden duyduğu mutluluğu aktardı. Fransa’da bu kadar tanınmaktan dolayı şaşkınlığa uğradığını dile getiren Yalazoğlu, "İnsanların inanılmaz bir samimiyetleri var, harikalar, süper bir duygu bizim için, çok güzel" dedi. Beni Affet dizisine 8 yıldır devam ettiğini ve Türkiye’de Ocak ayında bittiğini dile getiren güzel oyuncu bu sıralar dinlendiğini ve Eylül ayından itibaren güzel bir proje ile yeniden seyirci ile buluşmayı istediğini söyledi. Yalazoğlu, "İnsanlar çok sıcak, Türkiye’den hiç ayrılmış gibi değilim, harika. Yöresel Türk yemeklerini yedik, her şey harika. Hiç Türkiye’yi aratmıyor. Hep gelmek isterim. Umarım tekrar görüşürüz" diye konuştu.

Dizide Sevgi karakterini canlandıran ve Festicuture’de dizi oyuncularından İlkay Kayku da "İnsanlar çok güzel, müthişler. Bütün enerjileri şu an üzerimde, çok pozitifim, çok mutluyum geldiğim için" dedi. Oyunculuğu hayatının en önemli ögesi olarak tanımlayan Kayku, "İnsanların hayatta B ve C planlarının olması gerektiğini düşünüyorum. Benim de bir plates stüdyom var, eğitmenim aynı zamanda, güzel vakit geçiriyorum şimdilik orada" açıklamasını yaptı.

Uzun soluklu projelerden çıkan oyuncuların hemen yeni bir projeye başlamasını mantıklı bulmadığını söyleyen Kayku, diziden sonra verdiği ara ile ilgili "Biraz havam değişiyor açıkçası, güzel oldu ama umarım kısa olur. Önümüzdeki sezon için inşallah çok güzel işlerin içinde olmayı planlıyorum" ifadelerini kullandı. Hayranlarıyla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyleyen Kayku, "İzleyen, izlemeyen ama yüzüme bakarken gülümseyen herkese çok çok çok teşekkür ediyorum" dedi.

Dizide Bahar rolünü canlandıran Gaye Turgut Evin de hayranların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Dizinin en sevilen karakterlerinden birini canlandıran Gaye Turgut Evin "Buradakilerle birlikte olmak güzel. Festiculture Türk geleneklerini, göreneklerini yaşatmak için yapılan bir festival. Bu çok yüceltici bir şey. Burada olmaktan çok mutluyum. İyi ki Festiculture var, iyi ki sizler varsınız, bu şekilde nesilden nesle kendi görüşlerimizi, düşüncelerimizi aktarabiliyoruz" açıklamasını yaptı.