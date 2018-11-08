Fransa’da Erdoğan’a 11 Kasım protestosu

Aralarında ünlü yönetmen Costa Gavras ve Serge Klarsfeld gibi isimlerin de bulunduğu bir grup aydın, siyasi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 11 Kasım törenlerine davet edilmesini Le Monde gazetesinde bugün yayımladıkları bir bildiriyle protesto etti.

Bildiride büyük ölçüde, Erdoğan’ın ve Türkiye Cumhuriyeti’nin “Birinci Dünya Savaşı sırasında Jön Türk hükümeti tarafından tertiplenen Ermeni soykırımını inkâr” politikası ön plana çıkarıldı.

Türkiye’nin Kıbrıs ve Kürtlere yönelik politikalarının da eleştirildiği bildiride, Türk devletinin “cihatçılık ve antisemitizmi körüklediği” ve "İsrail’e karşı kontrol edilemez bir nefreti teşvik ettiği" görüşleri savunuldu. Türkiye’de "özgürlüklerin ihlal edildiği" ve “Türkiye’nin dünyanın en büyük gazeteci zindanı” haline geldiği görüşünün de yer aldığı bildiride, "Türkiye’de 55 bin siyasi tutuklu var ve iki yılda 150 bin devlet memuru düşünce suçundan işten çıkarıldı" ifadeleri kullanıldı.

Bildiride imzası bulunanlar Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan, "Erdoğan’ın 11 Kasım törenlerine katılımının, yürüttüğü politikalara kefil olunduğu anlamına gelmediği konusunda net mesaj vermesini" istedi.