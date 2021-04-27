Fransa'da Ermeni Gruplar Türk Ailenin Evini Bastı

Fransa'nın Saint-Dié-des-Vosges kentinde bir grup Ermeni, 24 Nisan'da evini bastıkları Türk aileye sopalarla ve bıçaklarla saldırdı. Aileden 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Aileden edinilen bilgiye göre, Türk ve Ermeni iki genç arasında yaklaşık bir ay kadar önce trafikte kavga çıktı ve Ermeni gençler, arabada bulunan iki kuzeni dövdü.

Verilen bilgiye göre Türk gençlerden birisi darbeler karşısında düşüp bayıldı. Sonrasında Ermeni gençlerin ailesi, Türk aileyi ziyaret ederek özür diledi. Olayın büyümesini istemeyen Türk aile de konuyu böylece kapattı.

VOA Türkçe'ye konuşan gençlerin amcası Sinan Ç. yaşananları, "Özür dilenmesinin ardından sağduyulu olmak gerektiğini düşündük ve biz konuyu kapattık. Bir ay sonra Cumartesi günü, gençler yeniden dövüşüyor. Bu kavganın ardından iki araba eve geliyorlar. Tesadüf orada kalabalıktık. Geri püskürttük. Evlerine gittik. Meydanda dövdüklerine ilişkin görüntüleri bulduk. Ve ailelerine giderek 'yapmayın, kavgaya gerek yok' dedik. Gençler ikinci kez dövüşmüş, 2 araba dolup, 17 yaşındaki bir çocuğu dövmeye gelmişsiniz. Bu bizlere yakışmaz, buna engel olalım' dedik. Ailesi de 'tamam' dedi. Ama aile tamam dedikten sadece bir gün sonra, Pazar günü, 10 arabaya 40 kişi doldurup geri geldiler" sözleriyle anlattı.