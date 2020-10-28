HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Fransa’da Ermeniler bıçak, çekiç ve sopalarla Türklere saldırdı: 4 yaralı

Fransa’da Ermeniler bıçak, çekiç ve sopalarla Türklere saldırdı: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2020 17:45 | Son Güncelleme

Fransa’nın Isere kentinde gösteri yaparak A7 Otoyolu’nu kapatan Ermenilerin işe gitmek isteyen Türklere saldırması sonucu 4 kişi yaralandı.Fransa’nın Isere kentinde sabah saatlerinde bir grup Ermeni, A7 Otoyolu’nu her iki yönden ulaşıma kapatarak saatlerce trafiğe neden oldu.

Fransa’nın Isere kentinde gösteri yaparak A7 Otoyolu’nu kapatan Ermenilerin işe gitmek isteyen Türklere saldırması sonucu 4 kişi yaralandı.
Fransa’nın Isere kentinde sabah saatlerinde bir grup Ermeni, A7 Otoyolu’nu her iki yönden ulaşıma kapatarak saatlerce trafiğe neden oldu. İşe gitmek isteyenler Ermeni protestoculara tepki gösterdi. Tansiyonun yükselmesi üzerine protestocu Ermeni grup, kendilerine tepki gösteren Türklere bıçak, çekiç ve sopalarla saldırdı. Saldırı sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılardan 23 yaşındaki bir Türk, Viyana Hastanesine kaldırıldı. Viyana Savcısı Audrey Quey yaptığı açıklamada, "Silahlı şiddet suçlamasıyla ilgili soruşturma açıldı" dedi.
Yaşanan olayın ardından Auvergne-Rhone-Alpes otoyol çevik kuvveti, saldırganları tespit etmek için tanık çağrısında bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü model çırılçıplak! Ünlü model çırılçıplak!
Akar'dan Charlie Hebdo tepkisi!Akar'dan Charlie Hebdo tepkisi!
Koronavirüse karşı aşk hormonu oksitosin...Koronavirüse karşı aşk hormonu oksitosin...
En Çok Okunan Haberler
Bursa İnegöl'deki tabelaları gören şaştı kaldı!
Bursa İnegöl'deki tabelaları gören şaştı kaldı!
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'çok acil' diyerek uyardı:
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'çok acil' diyerek uyardı:
Merkez Bankası enflasyon tahminini yüzde 12,1'e yükseltti
Merkez Bankası enflasyon tahminini yüzde 12,1'e yükseltti
Annesini paylaştı! Olay olan paylaşım
Annesini paylaştı! Olay olan paylaşım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında flaş açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında flaş açıklamalar
İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
İlginizi Çekebilir
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
Resimli ve kısa Mevlid Kandili mesajları
Resimli ve kısa Mevlid Kandili mesajları
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Yarı çıplak halde beşinci kattan düşmüştü! Annesinden şok iddia
Yarı çıplak halde beşinci kattan düşmüştü! Annesinden şok iddia
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
Araba kiralamak isterken her şeyini kaybetti! Emekli yarbayın hayatı kabusa dönüştü
Araba kiralamak isterken her şeyini kaybetti! Emekli yarbayın hayatı kabusa dönüştü
Diğer Haberler
Kocaeli'de korkunç olay! Karı-koca yarım saat arayla bıçaklandı
Kocaeli'de korkunç olay! Karı-koca yarım saat arayla bıçaklandı
THY'den 29 Ekim için anlamlı video
THY'den 29 Ekim için anlamlı video
Son dakika! Dışişleri Bakanlığı: Beyrut Büyükelçiliği önündeki alçakça eylemi kınıyoruz
Dışişleri Bakanlığı: Bu alçakça eylemi kınıyoruz
Bakan Akar: Charlie Hebdo'nun yaptığı terörün mizah halidir
Akar'dan Charlie Hebdo tepkisi!
İskenderun'dan korkunç görüntü! Hortuma kapılan otomobilin sürücüsünün beli kırıldı
İskenderun'da hortum! Otomobildeki kadının beli kırıldı
Bilim Kurulu toplantısı ilk kez İstanbul'da
Kritik toplantı başladı! Bakan Koca açıklama yapacak
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.