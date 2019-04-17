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Fransa'da Esed'in amcasının yargılanması talep edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 22:59 | Son Güncelleme

Paris Hakimi Renaud Van Ruymbeke, "kara para aklama", "vergi kaçakçılığı" ve "kamuya ait fonları kötüye kullanma" suçlamalarıyla Suriye'de rejim lideri Beşşar Esed'in amcası Rıfat Esed'in yargılanmasını istedi

PARİS (AA) - Paris Hakimi Renaud Van Ruymbeke'ın "kara para aklama", "vergi kaçakçılığı" ve "kamuya ait fonları kötüye kullanma" suçlamarıyla Suriye'de rejim lideri Beşşar Esed'in amcası Rıfat Esed'in yargılanmasını talep ettiği bildirildi.

Le Figaro gazetesinin haberine göre, Ruymbeke, kara para akladığı, vergi kaçakçılığı yaptığı ve kamuya ait fonları kötüye kullandığı gerekçesiyle Esed'in yargılanmasını istedi.

Haberde, Esed'in "Hama kasabı" olarak bilinen amcası Rıfat Esed'in, aynı zamanda Fransa'da yasa dışı şekilde 90 milyon avro değerinde mülk edinmekle suçlandığı belirtildi.

Paris Savcılığı tarafından 2016'da Rıfat Esed hakkında "kamuya ait fonları kötüye kullanma" ve "kara para aklama" suçlamasıyla soruşturma açılmıştı.

Rıfat Esed’in Paris ve Lyon kentlerinin pahalı semtlerinde çok sayıda lüks emlak sahibi olduğu biliniyor.

Fransa’da mali suçları araştıran Sherpa Derneği, nisan ayında amca Esed’in 100 milyon avroyu aşan servetinin şaibeli olduğunu öne sürmüştü.

Rıfat Esed, kardeşi Hafız Esed hükümeti döneminde 1982'deki Hama Katliamı’nın kilit isimlerinden biri olarak biliniyor.

Uluslararası Af Örgütüne göre, 10 bin ila 25 bin sivilin hayatını kaybettiği katliamdan rejimin ikinci ismi ve dönemin Genelkurmay Başkanı Rıfat Esed sorumlu tutuluyor.

Hama’dan 2 yıl sonra ise Rıfat Esed, kardeşi Hafız Esed’i devirmeye çalışmış ve Suriye’den sürülmüştü. Bugün 77 yaşında olan Esed’in Paris, Londra ve İspanya’nın Marbella kentlerinde zaman zaman bulunduğu biliniyor.

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Beşşar Esed Fransa Rıfat Esed Suriye

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