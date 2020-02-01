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Fransa’da eylemciler siyasetçilerin gittiği restoranı bastı

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.02.2020 15:14 | Son Güncelleme

Fransa’da emeklilik reformuna karşı eylem yapan vatandaşlar siyasetçilerin, büyük şirket yöneticileri ve diplomatların gittiği restoranı bastı.Fransa’nın Lyon kentinde emeklilik reformu karşıtı eylemciler Fransa’nın elit sosyetesi ve siyasetçilerinin uğrak yeri olan Le Cercle de l’Union restoranını bastı.

Fransa’da emeklilik reformuna karşı eylem yapan vatandaşlar siyasetçilerin, büyük şirket yöneticileri ve diplomatların gittiği restoranı bastı.
Fransa’nın Lyon kentinde emeklilik reformu karşıtı eylemciler Fransa’nın elit sosyetesi ve siyasetçilerinin uğrak yeri olan Le Cercle de l’Union restoranını bastı. Restoranda özellikle sağcı siyasetçilerin olduğu bilgisini alan eylemciler eylem marşları eşliğinde mekanı bastı.
"Macron istemese de, daha iyi bir dünya için buradayız" diyerek eylem marşları söyleyen vatandaşlar restoran çalışanlarınca çıkarılmaya çalışıldı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler vatandaşlardan yoğun destek gördü. "Bu tür eylemleri tekrar etmeliyiz" diyen vatandaşların yanı sıra eleştiren vatandaşlar da "çalışsaydınız siz de o restoranda olabilirdiniz" paylaşımı yaptı.

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