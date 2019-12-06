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Fransa’da eylemcilerden polislere tehdit mektupları

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 15:32 | Son Güncelleme

Fransa’da süren büyük grevde bazı vatandaşlar, onlarca çevik kuvvetin ve polisin evine ölüm tehdidi içeren mektuplar gönderdi.Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformununa karşı düzenlenen ve 800 bin kişinin katıldığı protesto gününde bazı vatandaşlar onlarca çevik kuvvetinin ve polisin evine ölüm tehditli mektuplar gönderdi.

Fransa’da süren büyük grevde bazı vatandaşlar, onlarca çevik kuvvetin ve polisin evine ölüm tehdidi içeren mektuplar gönderdi.
Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformununa karşı düzenlenen ve 800 bin kişinin katıldığı protesto gününde bazı vatandaşlar onlarca çevik kuvvetinin ve polisin evine ölüm tehditli mektuplar gönderdi. Polislere yönelik nefret içeren ifadelerin yer aldığı mektuplarda, "Eminim ki akşamları eve döndüğünüzde, yaraladığınız insan sayısından çok memnunsunuz. Toz pembe dünya bitti. Bundan sonra dişe diş. Hafta sonları yalnız bıraktığınız ailenize dikkat edin. Hafta sonu eylemlerinde yaralanan her vatandaş için, aynı ön yargılara maruz kalacak ailenizden biri yaralanacak" ifadeleri kullanıldı.

"Evimize üniformayla dönmeye çekiniyoruz"
Polisin en önemli sendikası Polis Birimi-İşçi Gücü Sendikası, söz konusu tehdit mektuplarıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Bu, polise karşı duyulan nefret kampanyasının bir sonucudur. Artık hepimiz tehlikedeyiz. Ülkemizde yaşananlar çok ciddi. İflas eden bir cumhuriyet için bir adım daha atıldı, çünkü cumhuriyetin surları tehdit ve saldırı altında" diye konuştu.
Limoges şehrinde tehdit mektubu alan bir polis ise "Evimize üniformayla dönmeye çekiniyoruz" dedi.
Alternatif Polis Sendikası da İçişleri Bakanı Christophe Castaner ve hükümeti gittikçe artan tehditler konusunda uyararak polis ve aileleri için güvenlik önlemlerinin arttırılmasını talep etti.

"Rezalet"
Yaşanan olayla ilgili bir açıklama da Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner’den geldi. Castaner, "Bu olanlar son derece ciddi. Bu rezaletin faillerini tespit etmek için her şey yapılmalı ve yapılacaktır. Bizi koruyanların evlerinde tehdit edilmelerini asla kabul etmeyeceğim. Bu eylemler herkes tarafından kınanmalıdır" ifadelerini kullandı.

Polis intiharları artıyor
Başkent Paris’te iki ay önce yaklaşık 22 bin polis, ’öfke yürüyüşü’ adlı eylemde mesleğin zorluklarını ve kaygılarını dile getirmek için sokaklara inerek halkın ve devletin onları desteklemediğini iddia etmişti.
Öte yandan Fransa’da intihar eden polis sayısı giderek artarken 1 Ocak’tan bu yana 52 polis memurunun kendi silahıyla intihar ettiği öğrenildi.

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