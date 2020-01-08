Fransa'da eylemciyi plastik mermiyle yaralayan polis hakkında soruşturma

PARİS (AA) - Fransa'nın Bordeaux kentinde sarı yeleklilerin geçen yıl düzenlediği gösteride bir eylemciyi plastik mermiyle yaraladığı iddia edilen polis hakkında soruşturma açıldı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Bordeaux'da 12 Ocak 2019'ta yapılan eylemde Olivier Beziade isimli gösterici plastik mermiyle başından yaralandı.

Beziade'yi yaraladığı iddia edilen polis hakkında soruşturma başlatıldı.

Halen görevde bulunan polise verilecek cezanın adli tıp uzmanlarının düzenleyeceği son rapora göre belirleneceği bildirildi.

Polis hakkındaki soruşturmanın, Ulusal Polis Soruşturma Biriminin (IGPN) soruşturması kapsamında başlatıldığı belirtildi.

Kısmi felç geçiren Beziade, Le Monde gazetesine yaptığı açıklamada, soruşturma kararından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Beziade, adaletin sağlanmasını istediğini belirtti.

Sarı yeleklilerin gösterilerinin başladığı günden bu yana ilk kez geçen ay 2 polis, göstericilere şiddet uyguladıkları gerekçesiyle cezalandırılmıştı. Bir polise 4 ay tecilli hapis ve bin avro para cezası verilmiş, diğer polis ise 2 ay tecilli hapis cezasına çarptırılmıştı.