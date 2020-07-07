Fransa'da Feministlerden Yeni Kabinedeki İki Bakana Tepki

PARİS - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la Başbakan Jean Castex'in belirlediği yeni hükümet, kadın bakan sayısı erkek bakan sayısından fazla olmasına rağmen feministleri kızdırdı. Yeni kabinede Yerel seçim yenilgisinin ardından, 2022'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine yeni bir kadroyla hazırlanmak için hükümet değişikliğine giden Cumhurbaşkanı Macron, yeni kabinede 17 kadın 14 erkek olmak üzere toplam 31 isme yer verdi. Ancak, yeni kabinede hakkında devam eden bir tecavüz davası bulunan Bütçe eski Bakanı Gerald Darmanin'ın İçişleri Bakanlığı'na gelmesi feminist dernekleri ayaklandırdı. Üstelik "MeToo" hareketi ve feminizm karşıtı açıklamalarıyla daha önce de derneklerin tepkisini çeken ünlü ceza avukatı Eric Dupond-Moretti'nin de Adalet Bakanlığı'na atanması, öfkeyi daha da tırmandırdı. Devir teslim töreni sırasında İçişleri Bakanlığı önüne gelen bir grup feminist, Elysee Sarayı'nın hemen karşısındaki İçişleri Bakanlığı binasının önünde, "bir tecavüz zanlısının bakan olarak atanmasını" protesto etti. "Darmanin istifa" sloganları atan kadınlar, bakanlık kapısında güvenlik görevlileri tarafından uzaklaştırıldı.

Daha önce 2009 yılına tecavüz suçlamasıyla yargılanan ve 2018'de sonuçlanan davada "takipsizlik" kararı verilen Gerald Darmanin hakkında, aynı iddiayla 11 Hazian'da yeniden soruşturma başlatılmıştı. Eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin dinlenmesine ilişkin davadan cihatçı sanıkların yargılandığı davalara kadar çok sayıda tartışma yaratan davayı kazanan en önemli ceza avukatlarından Eric Dupond-Moretti de feministlerin öfkesini çeken ikinci isim oldu. Moretti'nin Adalet Bakanlığı'na gelmesi, hakimler sendikası tarafından da sert eleştirildi. "Bu bir savaş ilanıdır" Dernekler ortak yazılı açıklamada, "Fransa'da, cinsel şiddetle ilgili suç duyurularının yüzde 76'sı hakkında işlem yapılmadığını, kurbanların yüzde 82'sinin polis ve yargı tarafından kötü karşılandığı ve tecavüzcülerin yalnızca yüzde 1'inin yargılanarak ceza aldığını" belirten dernekler, iki bakanın istifasını istedi. Osez le Feminisme Derneği, cinsel şiddet gören kadınlar için kilit önem taşıyan polis ve yargı kurumlarının başına yapılan atamaların tam bir "provokasyon" olduğunu savundu. Üstelik kadın hakları mücadelesinden gelen eski Eşitlik Bakanı Marlene Schiappa'nın da, tecavüzle suçlanan Darmanin'ın yanına yardımcı bakan atanmasının "şok edici ve aşağılayıcı " olduğunu dile getirdiler.