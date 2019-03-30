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Fransa'da Filistinlilerin "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne destek gösterisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 19:54 | Son Güncelleme

Fransa'nın farklı kentlerinde, Filistinlilerin Gazze sınırındaki İsrail işgaline karşı direnişin sembolü haline gelen "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne destek gösterileri düzenlendi

PARİS (AA) - Fransa'da başta başkent Paris olmak üzere birçok kentte, Filistinlilerin Gazze sınırındaki İsrail işgaline karşı direnişin sembolü haline gelen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" protestolarına destek vermek amacıyla gösteriler yapıldı.

Fransa-Filistin Dayanışma Derneğin (AFPS) çağrısıyla başkentte düzenlenen gösteriye Barış için Yahudi Fransız Birliği (UJFP), "Filistin İçin İsrail'i Boykot Girişimi" olarak bilinen BDS hareketi gibi birçok kuruluş destek verdi.

Paris’teki Jean Ferrat Meydanı'nda toplanan eylemciler, "Filistin yaşayacak", "Özgür Filistin", "Gazze'deki ablukaya hayır", "İsrail devleti katil devlet" ve "Filistin için adalet" yazılı pankart ve dövizler taşıyarak, İsrail karşıtı sloganlar attı.

Gösteride, İsrail'in Filistin halkına uyguladığı katliamın derhal durdurulması, 2006'dan bu yana Gazze'ye uygulanan ablukanın kaldırılması ve sorumluların yargı önüne çıkarılması talep edildi.

Bordeaux, Lyon, Lille, Angers, Limoges, Quimper ve Rouen gibi kentlerde de gösteriler düzenlendi.

- Büyük Dönüş Yürüyüşü

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halka gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart 2018'den beri süren söz konusu gösterilere müdahalesinde 200'ün üzerinde Filistinli şehit oldu.

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"Büyük Dönüş" yürüyüşü Filistin Fransa paris

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