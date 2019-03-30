PARİS (AA) - Fransa'da başta başkent Paris olmak üzere birçok kentte, Filistinlilerin Gazze sınırındaki İsrail işgaline karşı direnişin sembolü haline gelen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" protestolarına destek vermek amacıyla gösteriler yapıldı.

Fransa-Filistin Dayanışma Derneğin (AFPS) çağrısıyla başkentte düzenlenen gösteriye Barış için Yahudi Fransız Birliği (UJFP), "Filistin İçin İsrail'i Boykot Girişimi" olarak bilinen BDS hareketi gibi birçok kuruluş destek verdi.

Paris’teki Jean Ferrat Meydanı'nda toplanan eylemciler, "Filistin yaşayacak", "Özgür Filistin", "Gazze'deki ablukaya hayır", "İsrail devleti katil devlet" ve "Filistin için adalet" yazılı pankart ve dövizler taşıyarak, İsrail karşıtı sloganlar attı.

Gösteride, İsrail'in Filistin halkına uyguladığı katliamın derhal durdurulması, 2006'dan bu yana Gazze'ye uygulanan ablukanın kaldırılması ve sorumluların yargı önüne çıkarılması talep edildi.

Bordeaux, Lyon, Lille, Angers, Limoges, Quimper ve Rouen gibi kentlerde de gösteriler düzenlendi.