HABER

Fransa'da G7 Zirvesi devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 12:09 | Son Güncelleme

Liderler, zirvenin ikinci gününde uluslararası güvenlik ve ekonomi konulu oturuma katıldı

PARİS (AA) - ABD, Almanya, İngiltere, Japonya, Fransa, Kanada ve İtalya'nın yer aldığı G7 Zirvesi devam ediyor.

G7 Zirvesi'nin ikinci gününde ev sahibi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Japonya Başbakanı Abe Şinzo, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Donald Tusk uluslararası güvenlik ve ekonomi konulu oturuma katıldı.

Suriye, İran, Brexit, Libya ve Amazon'daki orman yangınları da zirvede görüşülecek konuların arasında yer alıyor.

Bu arada, Fransız basınının diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberlere göre, G7 ülkeleri İran'a nükleer anlaşma konusunda mesaj iletmesi için Macron'a görev verdi.

Zirveye bugün Macron'un daveti üzerine Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Genel Sekreteri Angel Gurria, Dünya Bankası Başkanı David Malpass, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkan Yardımcısı David Lipton, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel Direktörü Guy Ryder, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörü Ricardo Azevedo, Afrika Kalkınma Bankası Başkanı Akinwumi Adesina ve Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed'in yanı sıra Ruanda, Mısır, Hindistan, Senegal, Burkina Faso, Güney Afrika, Şili, İspanya, Avustralya ve Güney Afrika'dan liderlerin de katılması bekleniyor.

Ayrıca, liderler zirve kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Bugün eşitsizlikle mücadele ve G7'nin Afrika ile ortaklığı konularında iki ayrı oturumun daha yapılacağı zirvenin ikinci günü aile fotoğrafı ve ev sahibi Macron’un vereceği akşam yemeğiyle sona erecek.

- Gösteriler

Bu arada, G7 karşıtı grupların Biarritz çevresinde düzenlediği gösteriler bugün de devam ediyor. Eylemciler, Bayonne'da toplanmaya başladı. Yetkililer, bugünkü eylemlerde şiddet olaylarının çıkmasından endişe ediyor.

Protestocular dün Biarritz yakınlarındaki Hendaye ve Bayonne kentlerinde eylem yapmış, Bayonne’da polis ile göstericiler arasında gerginlik yaşanmıştı. Önceki gün ise Urrugne'de yolda blokaj eylemi yapıldığı sırada protestocularla polis arasında çıkan olaylarda 17 kişi gözaltına alınmış ve 4 polis hafif yaralanmıştı.

Dün akşam Macron'un G7 ülkelerinin liderlerine verdiği yemekle başlayan zirve yarın sona erecek.

Özellikle terör saldırısı ihtimaline karşı zirve boyunca 13 bin 200 polis ve jandarmanın yanı sıra 450 itfaiye eri görev yapıyor.

Bursa'nın saklı cenneti büyülüyor!Bursa'nın saklı cenneti büyülüyor!
Emine Bulut'un annesi: Bu çekimi yaparken o çocuğu oradan kurtaramıyorEmine Bulut'un annesi: Bu çekimi yaparken o çocuğu oradan kurtaramıyor
İstanbul- İzmir yolu ile yıllık 3 milyar 500 milyon liralık tasarrufİstanbul- İzmir yolu ile yıllık 3 milyar 500 milyon liralık tasarruf
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fransa G7 zirvesi gösteri macron

En Çok Okunan Haberler

Dilmen'den müthiş iddia! '50 milyon euro getirebilir'

Dilmen'den müthiş iddia! '50 milyon euro getirebilir'

Hababam Sınıfı'ndan bir yıldız daha kaydı

Hababam Sınıfı'ndan bir yıldız daha kaydı

Fotoğraf dün servis edilmişti! ABD'den açıklama geldi

Fotoğraf dün servis edilmişti! ABD'den açıklama geldi

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çok acı haber! Baba da hayatını kaybetti

Çok acı haber! Baba da hayatını kaybetti

Sözleri olay olmuştu! Kimi hedef aldı?

Sözleri olay olmuştu! Kimi hedef aldı?

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Ankara'da korkutan deprem!

Ankara'da korkutan deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pençe-3 Harekatı'nda son dakika gelişmesi: 9 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık duyurdu: Öldürüldüler!

Vatan Caddesi araç trafiğine kapatıldı

İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatıldı

Bakan Pakdemirli Edirne'deki yangının kontrol altına alındığını açıkladı

Bakan'dan vatandaşlara çağrı: İş birliğiniz çok önemli

Arjantin'de halk sokaklara döküldü

Gözyaşlarıyla sokaklara döküldüler!

Tunceli'de 1 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Etkisiz hale getirildi

Kütahya'da korkunç olay! Kestiği ağaç sonu oldu

Kestiği ağaç sonu oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.