Fransa’da gazetecilerden "küresel güvenlik" yasası karşıtı protesto

Fransa’nın başkenti Paris’te gazeteci sendikaları ile bazı basın kuruluşu dernekleri ve çok sayıda medya çalışanları, hükümetin "küresel güvenlik" yasa tasarısını protesto etmek amacıyla bir araya geldi.

Fransa’da hükümet tarafından çıkarılmak istenilen yeni "küresel güvenlik" yasası, tepki çekti. Söz konusu yasa, gösteri ve yürüyüş sırasında gazeteciler ve vatandaşlar tarafından polislerin fotoğrafının çekilmesi veya video kaydı yapılmasının yasaklanmasını içeriyor. Başkent Paris’te gazeteci sendikaları ile bazı basın kuruluşu dernekleri ve çok sayıda medya çalışanları, söz konusu yasayı protesto etmek amacıyla Ulusal Meclis yakınında bir araya geldi.

Tartışmalı yasa, bir polis memurunun veya bir jandarmanın "yüz görüntüsü veya diğer kimlik unsurlarının" yayılması durumunda 1 yıl hapis cezası ve 45 bin Euro para cezasına çarptırılmayı içeriyor. Ancak İnsan Hakları Ligi, Uluslararası Af Örgütü ve Sınır Tanımayan Gazeteciler gibi diğer kuruluşlarla birlikte bu miting için çağrıda bulunan gazeteci sendikaları, bu durumun gazetecileri ve yurttaşların polisi iş başında kayda alması ve polis şiddetini belgelemesini engellemek için çıkarılacağını savunuyor.