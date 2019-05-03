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Fransa'da gazetecilere yönelik şiddet

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 20:02 | Son Güncelleme

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü Genel Sekreteri Christophe Deloire: - "(Emmanuel) Macron polis şiddetinin cezalandırılması için somut adımlar atacak"

PARİS (AA) - Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF) Genel Sekreteri Christophe Deloire, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sarı yeleklilerin gösterilerinde, polisin gazetecilere uyguladığı şiddetin cezalandırılması için somut adımlar atacağını bildirdi.

Deloire, Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla Elysee Sarayı'nda Macron ile görüştükten sonra basına yaptığı açıklamada, eylemlerde polisin en az 90 gazeteciye şiddet uyguladığını belirtti.

Bu şiddetin kamu düzeni sağlamak adına yapılmadığını vurgulayan Deloire, "Macron polis şiddetinin cezalandırılması için somut adımlar atacak." dedi.

Kamu yayıncısı France Info'da önceki gün yayımlanan açık mektupta, polisin eylemlerde bilinçli olarak gazetecilerin işlerini yapmalarını engellemeye çalıştığı belirtilmişti. Mektupta imzası bulunan 350 gazeteci, polisin kendilerine şiddet uygulamasını kınamıştı.

Polisin gazetecileri tehdit ettiği, hakaretlerde bulunduğu belirtilen mektupta, gazetecilere karşı biber gazı kullanıldığı, kamera, fotoğraf makinesi gibi ekipmanlarının ve kendilerini korumak için taşıdıkları maske ve kaskların ellerinden alındığı bildirilmişti.

RSF'den geçen hafta yapılan yazılı açıklamada, sarı yeleklilerin eylemlerinin başladığı günden bu yana 90'a yakın gazetecinin polis şiddetine maruz kaldığı belirtilerek, polise, gazetecilere ve basın özgürlüğüne saygı gösterme çağrısında bulunulmuştu.

Akaryakıt zamları ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, daha sonra Macron yönetimine karşıtlığa dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri 17 Kasım 2018'den bu yana devam ediyor.

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macron RSF Genel Sekreteri Christophe Deloire Sarı yelekliler

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