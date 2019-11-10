HABER

Fransa'da geçim sıkıntısı yaşayan bir öğrenci kendini ateşe verdi

10.11.2019 12:28 | Son Güncelleme

22 yaşındaki bir Fransız öğrenci kendini ateşe verdikten sonra ağır yaralandı. Lyon kentinde bir üniversite restoranında kendini ateşe vermeden birkaç saat önce Facebook'ta maddi sıkıntılarına dair bir paylaşımda bulunan adam, katillerinin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kendisinden önceki iki cumhurbaşkanı, aşırı sağcı Marine Le Pen ve Avrupa Birliği olduğunu söyledi.

Fransa'da geçim sıkıntısı yaşayan bir öğrenci kendini ateşe verdi

22 yaşındaki bir Fransız öğrenci kendini ateşe verdikten sonra ağır yaralandı.

Lyon kentinde bir üniversite restoranında kendini ateşe vermeden birkaç saat önce Facebook'ta maddi sıkıntılarına dair bir paylaşımda bulunan adam, katillerinin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kendisinden önceki iki cumhurbaşkanı, aşırı sağcı Marine Le Pen ve Avrupa Birliği olduğunu söyledi.

İtfaiye görevlileri adamın yüzde 90'ının yandığını söyledi.

Lyon 2 Üniversitesi'nde okuyan genç, ayda 450 euro (yaklaşık 3 bin 430 TL) geçinmeye çalışmanın maddi yükünü kaldıracak gücü kalmadığını söyledi.

Öğrenci, Facebook paylaşımında "Bizi bölmekten başka bir şey yapmayan faşizme karşı ve eşitsizlikleri yaratan liberalizme karşı savaşalım" dedi ve medyayı da korku iklimi yaratmakla suçladı.

Genç, intihar etmek için işlet bir üniversite restoranı seçmesinin nedeninin "siyasi bir sahne hedeflemesi" olarak açıkladı.

MapÖğrencinin kız arkadaşı, bu planların kendisine mesajla iletilmesinin ardından polise haber verdi.

Fransa'daki öğrenci birlikleri de öğrencilerin karşılaştıkları maddi zorluklara dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Kıyafetlerini çıkaran İsveçli kadın ortalığı birbirine kattıKıyafetlerini çıkaran İsveçli kadın ortalığı birbirine kattı
Röportaj sırasında polisin üzerine sokak kedisi atladıRöportaj sırasında polisin üzerine sokak kedisi atladı
Yolcu uçağının iniş takımları alev aldıYolcu uçağının iniş takımları alev aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sakarya'da katliam gibi kaza! Bir aile yok oldu!

Sakarya'da katliam gibi kaza! Bir aile yok oldu!

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

Hazer Amani'ye olay gönderme

Hazer Amani'ye olay gönderme

'G.Saray'ın öncelikli sorunu Fatih Terim'

'G.Saray'ın öncelikli sorunu Fatih Terim'

Ekipler her yerde kayıp öğretmeni arıyor!

Ekipler her yerde kayıp öğretmeni arıyor!

Ülke karıştı, Devlet Başkanı halkı sokağa çağırdı

Ülke karıştı, Devlet Başkanı halkı sokağa çağırdı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Dresden kentinde 'Nazi olağanüstü hâli' ilan edildi

Dresden kentinde 'Nazi olağanüstü hâli' ilan edildi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

ABD görüntüleri yayınladı! Bağdadi böyle öldürüldü!

ABD görüntüleri yayınladı! Bağdadi böyle öldürüldü!

Trump'tan yeni Bağdadi açıklaması

Trump'tan yeni Bağdadi açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Lübnanlı Şii alimden, Hamaney'e 'yolsuzluk' suçlaması

Lübnanlı Şii alimden, Hamaney'e 'yolsuzluk' suçlaması

Bolivya Devlet Başkanı Morales, halkı darbeye karşı sokağa çağırdı

Ülke karıştı, Devlet Başkanı halkı sokağa çağırdı

Rusya’da sarhoş sürücü dehşet saçtı!

Korkunç görüntüler! Her şey bir anda oldu

Korkunç kaza! Motosiklet sürücüsü köprüden aşağıya uçtu

Korkunç kaza! Motosiklet sürücüsü köprüden aşağıya uçtu

Bolivya'da bazı polisler protestoculara katıldı

Ülkede bazı polisler protestoculara katıldı!

Avustralya alevlere teslim! Gökyüzü turuncuya büründü

Ülke alevlere teslim! Gökyüzü turuncuya büründü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.