Fransa'da geçim sıkıntısı yaşayan bir öğrenci kendini ateşe verdi

22 yaşındaki bir Fransız öğrenci kendini ateşe verdikten sonra ağır yaralandı.

Lyon kentinde bir üniversite restoranında kendini ateşe vermeden birkaç saat önce Facebook'ta maddi sıkıntılarına dair bir paylaşımda bulunan adam, katillerinin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kendisinden önceki iki cumhurbaşkanı, aşırı sağcı Marine Le Pen ve Avrupa Birliği olduğunu söyledi.

İtfaiye görevlileri adamın yüzde 90'ının yandığını söyledi.

Lyon 2 Üniversitesi'nde okuyan genç, ayda 450 euro (yaklaşık 3 bin 430 TL) geçinmeye çalışmanın maddi yükünü kaldıracak gücü kalmadığını söyledi.

Öğrenci, Facebook paylaşımında "Bizi bölmekten başka bir şey yapmayan faşizme karşı ve eşitsizlikleri yaratan liberalizme karşı savaşalım" dedi ve medyayı da korku iklimi yaratmakla suçladı.

Genç, intihar etmek için işlet bir üniversite restoranı seçmesinin nedeninin "siyasi bir sahne hedeflemesi" olarak açıkladı.

Öğrencinin kız arkadaşı, bu planların kendisine mesajla iletilmesinin ardından polise haber verdi.

Fransa'daki öğrenci birlikleri de öğrencilerin karşılaştıkları maddi zorluklara dikkat çeken bir açıklama yaptı.