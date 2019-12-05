Fransa'da genel grev başladı

Grev nedeniyle ülkede ulaşım başta olmak üzere bir çok alanda sıkıntı yaşanıyor.Fransa'da emeklilik reformunun protesto edildiği genel grev, demiryolu ulaşımında yaşanan büyük kısıtlamalarla başladı. Ulaşım şirketi SNCF genel grevlerden tüm ulusal demiryolu ağının etkilendiğini açıkladı. Uluslararası taşımacılık yapan Eurostar ve Thalys tren hatlarında bazı seferler iptal edilirken, şehir içi toplu taşıma araçlarında da büyük çaplı gecikmeler bekleniyor. Paris metrosu da bu bağlamda bazı seferlerini iptal etti.

Çok sayıda sendikanın çağrısıyla gerçekleştirilen genel grevler nedeniyle kamu hizmetleri verilmiyor. Grev hastane ve okulları da kapsıyor. Ayrıca çöpler de toplanmıyor. Grevlere havaalanlarındaki yer personeli de katılıyor. Air France ve EasyJet çok sayıda seferini iptal etti. Grevin bir günden fazla sürmesi beklenirken, bazı sendikalar üyelerine, Cumhurbaşkanı Macron'un emeklilik reformunu geri çekene kadar grevlere devam edilmesi çağrısında bulundu.

Öte yandan Fransız polisi ülke genelinde planlanan 250'den fazla gösteride çıkabilecek olası taşkınlıkları önlemek için güvenlik tedbirlerini artırdı.