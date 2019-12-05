Fransa'da genel grev hayatı felç etti

Yaklaşık 50 kentte düzenlenen protesto gösterilerine katılanların sayısı 500 bini aştı.Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik reformu planlarını protesto için düzenlenen genel grev hayatı felç etti. Başkent Paris ve çevresinde tren seferleri iptal edildi, kent merkezinde metro istasyonları kapalı kaldı. Havalimanı ve hastane çalışanları ile öğretmenler ve çöp toplayanların da greve katılması nedeniyle eğitim, ulaşım, çöp toplama ve sağlık hizmetleri gibi hayatın pek çok alanında aksaklıklar yaşandı. Sendikalarda yapılan açıklamaya göre, demiryolu işçilerinin yüzde 85'i, öğretmenlerinse yüzde 50'si derslerini iptal ederek greve katıldı.

Paris ile birlikte yaklaşık 50 kentte emeklilik reformu planlarını protesto için düzenlenen gösterilere katıların sayısı 500 bini aştı. CGT Sendikası sadece Paris'teki gösterilere 250 bin kişinin katıldığını duyurdu. Kitlesel gösterileri bir başarı olarak nitelendiren sendikalar, katılımcı sayısının geçen yıl "Sarı Yeleklilerin” protestolarına katılanların sayısından daha yüksek olduğuna dikkat çekti. Sarı Yeleklilerin protesto gösterilerinde katılımcı sayısı en fazla 282 bin olarak kaydedilmişti. Gösterilere Sarı Yelekliler de katıldı.