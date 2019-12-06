Fransa'da genel grev ikinci gününde

Fransa Sağlık ve Sosyal Güvenlik Bakanı Agnès Buzyn hükümetin halkın öfkesini anladığını belirterek sosyal çalışmalar yapan kurumları Pazartesi yapılacak bir toplantıda biraraya gelerek istişareye davet etti. Sendikalar ise genel greve salı günü de devam edilmesi için vatandaşlara çağrıda bulundu. Sendikalar emeklilik reform taslağı geri çekilene dek grevlere ara verilmeyeceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada ise planlanan emeklilik reformundan geri adım atılmayacağı belirtildi. Başbakan Edouard Philippe'nin önümüzdeki hafta reform hakkında detaylı bilgi paylaşacağı bildirildi. Emeklilik reformu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un en önemli sosyal reformu olarak kabul ediliyor. Emekliliğe puan bazı getirilmesini içeren reformla, karışık emeklilik sisteminin birçok meslek dalı için özel düzenlemelerle basit hale getirilmesi amaçlanıyor. Ancak planlanan reformla, halihazırda 62 olan emeklilik yaşı daha ileri tarihlere çekilerek, insanların daha uzun süre çalışmaları öngörülüyor. Mevcut yasalara göre, bazı meslek gruplarının daha erken yaşlarda da emekliye ayrılması mümkün olabiliyor.

REUTERS, AFP / NS, TY

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