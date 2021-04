Fransa'da Generallerin Bildirisi Tartışma Yarattı

Fransa'da emekli generallerin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hükümet ve Meclis'e seslenen bir bildiri yayınlaması deprem etkisi yaptı. Generaller "Yöneticilerimize açık mektup" başlıklı bildiride, "Bir an önce değerlerimizi savunan yurtsever adımlar atılmazsa, Fransa'da bu büyüyen kaos iç savaşla sonuçlanacak ve sizin sorumluluğunu taşıyacağınız binlerce can kaybı olacak" ifadeleriyle hükümeti uyardı.

Generaller, ırkçılıkla, sömürgecilikle mücadele adı altında ayrımcılık ve topluluklar arasında nefret yaratılmaya çalışıldığını öne sürerek, "Bu terimleri kullanan fanatikler, bugün ırk temekki bir savaş yaratmak istiyor. Ülkemizi geleneklerini, kültürünü küçümsüyorlar. Geçmişini ve tarihini elinden alarak dağıldığını görmek istiyorlar. Heykelleri yıkarak, asker ya da sivil, asırlık değerlerimize saldırıyorlar. İslamcılar ve banliyö orduları, ulusumuzun elinden toprak kopararak, bu yerleri anayasamıza aykırı dogmalara tabii olan bölgeler haline getirmek istiyor. Her Fransız, inanan ya da inanmayan, her Fransız ülkenin her karış toprağında evindedir ve cumhuriyet yasalarının uygulanmadığı bir mahalle ya da bölge olamaz" dedi.

"Pasif bir seyirci gibi kalamayız"

Bu tehlikelerin ortadan kaldırılması için ülke yöneticilerinden "gereken cesareti göstermelerini" isteyen generaller, bu yolda yalnızca mevcut yasaların kararlılıkla uygulanmasının bile yeterli olacağını vurguladı. Bildiride, hükümetin polis aracılığıyla, umutsuzluğunu dile getiren Sarı Yelekliler'e yönelik şiddet kullanmasının kardeşlikten çok nefret duygularını körüklediği, toplumda her geçen gün, korkunun, tehlikenin, şiddetin arttığına dikkat çekildi. Generaller, "Biz, canını her zaman bu ülkeye feda etmeye hazır olan askerler, bu tür eylemler karşısında pasif bir izleyici olarak kalamayız" uyarısında bulundu.