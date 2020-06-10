Fransa'da George Floyd'a Veda Gösterileri

Bu süre boyunca bir dizi yerde, bir yumrukları havada sessizce bekleyen göstericiler, 8 dakika 46 saniye sonra ayağa kalkarak Floyd'u alkışlarla son yolculuğuna uğurladı.

Anma töreni, George Floyd'un, polisin dizi boynunda, yerde yatarken "nefes alamıyorum" diyerek öldüğü 8 dakika 46 saniyelik süreye atıfta bulunmak için o kadar süre boyunca saygı duruşunda bulunularak başladı.

Göstericiler, bundan sonra tıpkı Floyd gibi gözaltında yaşamını yitiren Adama Traore için eylemlerini sürdüreceklerini açıkladı. Paris'te SOS Racisme derneğinin çağrısı üzerine binlerce kişi, Republique Meydanı'nda toplandı.

Başkent Paris'in yanısıra Lille, Grenoble, Dijon, Amiens, Nantes gibi pek çok büyük kentte, Floyd'un Houston'da düzenlenen cenaze töreniyle eş zamanlı törenler düzenlendi. Fransızlar "Black Lives Matter" sloganlarıyla Floyd'u son yolculuğuna uğurladı.

Amerika'nın Mineopolis kentinde 25 Mayıs'ta polisin gözaltı işlemi sonucu yaşamını yitiren George Floyd'un ölümü, Fransa'da da yıllardır süren derin bir tartışmayı ve protestoları yeniden su yüzüne çıkardı.

Paris'teki gösterilere binlerce göstericinin yanısıra, yeşiller ve sol parti liderleri, sendikalar ve insan hakları örgütleri temsilcileri de katıldı. SOS Racisme derneği başkanı Dominique Sopho "Bir siyah, bir arap, bir yahudi öldürüldüğünde bu yalnızca onların değil, tüm toplumun sorunudur ve buna karşı durmak gerekir" dedi.

Paris Emniyet Müdürü bu sözlerin ardından gösterinin yasaklanmadığını bildirdi. Gösterilerde, "Black Lives Matter", "Polis şiddetine son", "George FLoyd-Cedric Chaviat aynı polis, aynı şiddet" gibi pankartların yanısıra babasının omzunda gösterilere katılan küçük bir kız çocuğunun da "Irkçılığı durdurun" pankartı taşıması dikkat çekti.

Castaner, polis içindeki ırkçı eğilimlere ise "sıfır tolerans" göstereceklerini, gözaltında kullanılan ve tehlikeli olarak değerlendirilen "boğaz sıkma, karın üzerine yatırma" gibi yakalama tekniklerininse polis okullarında öğretilmesine son vereceklerini açıkladı.

Corona virüsü tedbirleri çerçevesinde yasak olmasına rağmen Fransa'da bir haftadır gösteriler düzenleniyor. Gösteriden hemen önce açıklama yapan İçişleri Bakanı Christophe Castaner, dünya çapında Floyd olayının yarattığı küresel duygunun yasal tedbirleri aştığını ve gösterilere katılanları cezalandırmayacaklarını dile getirdi.

Dijon kentinde polisle göstericiler arasında gergin saatler yaşanmasına rağmen gösteriler olaysız sona erdi. Adama Traore için eylemlerse sürecek. Toulouse kentindeki insan hakları dernekleri, Çarşamba günü Floyd'u anacağını açıklarken polis şiddeti nedeniyle Fransa'da yaşamını yitiren 2 yaşındaki siyah yurttaş Adama Traore'nin ailesi tüm Fransa'da, Cumartesi günü için yeni bir eylem çağrısı yaptı.

Yaklaşık bin kadar gösterici, Orleans kentinde "Black Lives Matter" sloganları attı. Bordeaux kentinde Victoire Meydanı'nda toplanan ve sayıları yüzleri bulan göstericiler, Floyd'u son kez anarak polis şiddetini kınadı.

Lille, Grenoble, Dijon, Nantes, Valence, Poitiers, Orléans, Angers, Bordeaux, Mulhouse, Colmar ve Metz kentlerinde George Floyd için törenler düzenlendi.

Daha önce Fransa'da siyahların polis şiddetinden korktuğu ve polisin renklerinden dolayı siyah kadın ve erkekleri katlettiği açıklamasıyla tartışma yaratan genç şarkıcı Camelia Jordana da sivil haklar hareketinin ünlü "We Shall Overcome/Üstesinden geleceğiz" şarkısını seslendirdi.

Radikal sol lider Jean Luc Melenchon " Korkunç ırkçı saldırılara karşı ülkemizde, polis örgütünde daha önce görmek istemediğimiz bir bilinçlenme hareketi başlamıştır" dedi.

Traore, 2016 yılında, tıpkı Geroge Floyd gibi polis tarafından göz altına alındığında, yere yatırılıp boğazına bastırılması sonucu nefesi kesilerek yaşamını yitirmişti. Yaklaşık 4 yıldır süren yargı sürecinde hala bir sonuca varılamadı. Adli tıp doktorları "kalp krizinden öldü" derken, bağımsız doktorların uygulanan şiddet sonucu yaşamını yitirdiğini rapor etmesi nedeniyle uzayan yargı sürecini prostesto eden Traore ailesi, Adama Traore için adalet istiyor.

George Floyd olayının ardından Traore dosyasının da yeniden açılması üzerine Adalet Bakanı Nicole Belloubet, Traore ailesini bakanlığa davet etti. Ancak aile, "yargı sürecine politikanın müdahale etmesini reddettiklerini" belirtip "güçlerin ayrılığı" prensibini hatırlatarak, bu daveti reddetti.

