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Fransa’da göçmen karşıtı grup Kimlikçi Nesil’in feshedilmesi protesto edildi

20.02.2021 23:06 | Son Güncelleme:
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Fransa’da göçmen karşıtlığıyla bilinen aşırı sağcı grup Kimlikçi Nesil’in (Generation Identitaire) feshedilmesinin ardından bir grup kararı protesto etti.Fransa’da hükümet, çok sayıda dernek ve siyasi partinin talebi üzerine harekete geçerek, "göçmenlere karşı savaş açtıklarını" duyuran aşırı sağcı grup Kimlikçi Nesil’in (Generation Identitaire) feshedilmesine karar vererek, gruba dağılması için 10 günlük süre tanımıştı.

Fransa’da göçmen karşıtlığıyla bilinen aşırı sağcı grup Kimlikçi Nesil’in (Generation Identitaire) feshedilmesinin ardından bir grup kararı protesto etti.
Fransa’da hükümet, çok sayıda dernek ve siyasi partinin talebi üzerine harekete geçerek, "göçmenlere karşı savaş açtıklarını" duyuran aşırı sağcı grup Kimlikçi Nesil’in (Generation Identitaire) feshedilmesine karar vererek, gruba dağılması için 10 günlük süre tanımıştı. Kimlikçi Nesil grubunun üyeleri, kararı protesto etmek için sokaklara dökülerek, başkent Paris’in 14. bölgesindeki Denfert-Rochereau Meydanı’nda gösteri düzenledi. Protestocular, göçmenlerin geldikleri ülkelere geri gönderilmesi çağrısında bulunarak, özellikle Cami minarelerinin kentlerin görüntüsünü bozduğunu öne sürdü. Aile yardımı için ayrılan fonların göçmenler nedeniyle tükendiğini iddia eden protestocular, “Biz bu yükü taşımak zorunda değiliz" sloganları eşliğinde yürüyüş yaptı. Göstericiler, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u da istifa etmeye çağırdı.
Jean-Marie Le Enstitüsü Başkan Yardımcısı Patrick Hays, “Kimlikçi Nesil gurubunu feshetme kararının hiçbir gerekçesi yok. Grup, hiçbir zaman yasaları ihlal etmedi, yalnızca siyasi bir duruş sergiledi" dedi.
Aşırı sağcı grubun gerçekleştirdiği protestolara karşı çıkan solcu gruplar da bir karşı gösteri yapmak istedi fakat polis tarafından engellendiler. Polis müdahalesi sonucu göstericiler dağıtılırken iki grup arasında çıkan arbedede birkaç kişi gözaltına alındı.
Aşırı sağcı grubun, göçmenleri hedef alan açıklamalarını "skandal" olarak nitelendiren İçişleri Bakanı Gerald Darmanin yaptığı açıklamada, "Kimlikçi Nesil’in tasfiye süreci başladı" diyerek, örgütün argümanlarını sunmak için 10 günlük süresi olduğunu açıklamıştı

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