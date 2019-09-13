Fransa'da Grev Dalgası Demir Yollarında Başladı

Fransa'da hükümetin emeklilik yasasında büyük değişiklik öngören reform çalışması, ülkede tüm çalışanları ayağa kaldırmaya hazırlanıyor. Memur-işçi ayrımını ortadan kaldırmayı, emeklilikte yıpranma payı gibi ayrıcalıkları azaltmayı ve emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çekmeyi öngören reforma ilk tepki demir yolu çalışanlarından geldi. Ülkenin 6 büyük sendikal konfederasyonunun, örneğine az rastlanır şekilde birlikte karar almasının ardından, özlük haklarını önemli ölçüde kaybeden demir yolu işçileri 24 saat uyarı grevine gitti. Macron'un getirdiği ve Sarı Yelekliler hareketinin doğmasına da neden olan yeni Çalışma Yasası ile tüm çalışanların önemli hak kaybına uğradığını belirten sendikalar, emeklilik haklarından da taviz vermemek için greve gitmekte kararlı olduklarını açıkladı. Grev başkent Paris'te neredeyse tüm ulaşımı durdurdu ve hayatı felce uğrattı. Özellikle Paris ve banliyölerini bağlayan uzun hat trenlerinin 2'si, Paris içinde toplu taşıma yapan 14 metro hattından 10'u greve katıldı.

Yalnızca otomatik pilotla çalışan 14 ve 1 numaralı metroların servisi devam etti. Geri kalan metrolar ise sadece sabah ve akşam işe gidiş ve dönüş saatlerinde kısmi servis verdi. Sabah saatlerinde işlerine gitmeye çalışan Parisliler'in bir bölümü alternatif önlemler almayı başarırken, önemli bir bölümü ise büyük zorluklarla iş yerlerine gitti. Ancak çektiği zorluklar, halkın herkesi kapsayan bu büyük reform karşısında greve destek vermesine engel olmadı. Metro olmayınca çalışanların taksi ve araçlarıyla işlerine gitmesi nedeniyle, sabah saatlerinde trafik tıkanıklığı 180 kilometreye ulaştı. Parisliler, skooter ve bisikletlerle de işlerine ulaşmaya çalıştılar. Uzaktan çalışabilenler evlerinde kalırken, pek çok kişi de bugün işe gitmedi. Bakan sendika binasına geldi Öğle saatlerinde Fransız demir yolları RATP binasında toplanan sendikalar, grev değerlendirmesi yaparken, pilot kökenli Ulaştırma'dan Sorumlu Devlet Bakanı Jean-Baptiste Djebbari, RATP binasına giderek sendika temsilcileriyle görüştü. Görüşmenin ardından sendikalara reformu birlikte hazırlama önerisinde bulunduğunu belirten Djebbari, "Demir yolu sektörünün özel koşullarını göz önünde bulunduran bir reform hazırlayacağız. Emeklilik reformu gerekli, bunu yapacağız ama çalışanlarla birlikte tartışarak yapacağız" diye konuştu.