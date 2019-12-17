Fransa’da Grev Kaosu Dinmiyor

Fransa’da son yılların en büyük iş bırakma ve protesto eylemleri 5 Aralık’tan bu yana beri hız kesmeden sürüyor. Macron yönetiminin emeklilik yasası reformunu protesto eden binlerce kişinin katıldığı grev, ülkede hayatı bir kez daha durma noktasına getirdi.

Doktorlardan, öğretmenlere, metro ve otobüs sürücülerinden Eyfel Kulesi çalışanlarına binlerce kişinin iş bırakmasından sadece Fransızlar değil, ülkeyi ziyaret eden turistler de etkilendi.

Paris’in sembolü Salı günü, eylemler başladığından beri ikinci kez kapısına kilit vurdu. Eyfel Kulesi’ni ziyaret etmek için gelenler geri dönmek zorunda kaldı.

Hastanelerin sadece kritik sağlık hizmeti veren bölümleri açık tutulurken, okullar kapatıldı, tüm sınavlar iptal edildi.

Grevden dolayı, Paris metrosunda sadece otomasyonla çalışan hatlar işler durumda. Bu nedenle 13’üncü gününe giren eylemlerin felç ettiği trafik de kentteki bir başka sorun. Paris sokaklarına yayalar, bisikletliler ve elektrikli ‘scooter’ların oluşturduğu trafik yoğunluğu da hakim.