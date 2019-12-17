Fransa’da Grev Kaosu Dinmiyor

Fransa’da son yılların en büyük iş bırakma ve protesto eylemleri 5 Aralık’tan bu yana beri hız kesmeden sürüyor. Macron yönetiminin emeklilik yasası reformunu protesto eden binlerce kişinin katıldığı grev, ülkede hayatı bir kez daha durma noktasına getirdi.
Doktorlardan, öğretmenlere, metro ve otobüs sürücülerinden Eyfel Kulesi çalışanlarına binlerce kişinin iş bırakmasından sadece Fransızlar değil, ülkeyi ziyaret eden turistler de etkilendi.
Paris’in sembolü Salı günü, eylemler başladığından beri ikinci kez kapısına kilit vurdu. Eyfel Kulesi’ni ziyaret etmek için gelenler geri dönmek zorunda kaldı.
Hastanelerin sadece kritik sağlık hizmeti veren bölümleri açık tutulurken, okullar kapatıldı, tüm sınavlar iptal edildi.
Grevden dolayı, Paris metrosunda sadece otomasyonla çalışan hatlar işler durumda. Bu nedenle 13’üncü gününe giren eylemlerin felç ettiği trafik de kentteki bir başka sorun. Paris sokaklarına yayalar, bisikletliler ve elektrikli ‘scooter’ların oluşturduğu trafik yoğunluğu da hakim.
Öte yandan, protestocularla polis arasında sert çatışmalar yaşandı. Molotof kokteyli kullanan protestocular gözaltına alındı.
Sendikalar, hükümet bir çözüm buluncaya dek eylemlerimi Noel tatilinde de sürdürmeyi planladıklarını ilan etti. Ancak Cumhurbaşkanı Macron grevlerin uzamasının hem halka hem de hükümetine verebileceği hasarın önüne geçmek için yılbaşı öncesi uzlaşı umuyor.
Hükümet, emeklilik reformuyla, 42 ayrı emeklilik sistemini tek bir "puan sistemi altında" toplayan "evrensel emeklilik" ilkesini getirmek istiyor. Tepkiler nedeniyle, 62 olan emeklilik yaşını yükseltmiyor ancak daha uzun çalışanlara daha iyi emeklilik maaşı vaat ediyor.
Sendikaların reformda en çok karşı çıktığı nokta ise, memur ve işçi emeklisi arasındaki farkın kaldırması. Bu farkın kaldırılmasıyla en çok öğretmenler, polisler, demiryolu işçileri ve sağlık çalışanları hak kaybına uğruyor. Ağır koşullarda çalıştıkları için yıpranma tazminatı alan bu meslek gruplarının emeklilik ücretleri önemli ölçüde düşüyor.
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