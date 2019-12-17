HABER

Fransa’da Grev Kaosu Dinmiyor

17.12.2019 21:55 | Son Güncelleme

Fransa’da son yılların en büyük iş bırakma ve protesto eylemleri 5 Aralık’tan bu yana beri hız kesmeden sürüyor. Macron yönetiminin emeklilik yasası reformunu protesto eden binlerce kişinin katıldığı grev, ülkede hayatı bir kez daha durma noktasına getirdi

Fransa’da Grev Kaosu Dinmiyor

Fransa’da son yılların en büyük iş bırakma ve protesto eylemleri 5 Aralık’tan bu yana beri hız kesmeden sürüyor. Macron yönetiminin emeklilik yasası reformunu protesto eden binlerce kişinin katıldığı grev, ülkede hayatı bir kez daha durma noktasına getirdi.

Doktorlardan, öğretmenlere, metro ve otobüs sürücülerinden Eyfel Kulesi çalışanlarına binlerce kişinin iş bırakmasından sadece Fransızlar değil, ülkeyi ziyaret eden turistler de etkilendi.

Paris’in sembolü Salı günü, eylemler başladığından beri ikinci kez kapısına kilit vurdu. Eyfel Kulesi’ni ziyaret etmek için gelenler geri dönmek zorunda kaldı.

Hastanelerin sadece kritik sağlık hizmeti veren bölümleri açık tutulurken, okullar kapatıldı, tüm sınavlar iptal edildi.

Grevden dolayı, Paris metrosunda sadece otomasyonla çalışan hatlar işler durumda. Bu nedenle 13’üncü gününe giren eylemlerin felç ettiği trafik de kentteki bir başka sorun. Paris sokaklarına yayalar, bisikletliler ve elektrikli ‘scooter’ların oluşturduğu trafik yoğunluğu da hakim.

Öte yandan, protestocularla polis arasında sert çatışmalar yaşandı. Molotof kokteyli kullanan protestocular gözaltına alındı.

Sendikalar, hükümet bir çözüm buluncaya dek eylemlerimi Noel tatilinde de sürdürmeyi planladıklarını ilan etti. Ancak Cumhurbaşkanı Macron grevlerin uzamasının hem halka hem de hükümetine verebileceği hasarın önüne geçmek için yılbaşı öncesi uzlaşı umuyor.

Hükümet, emeklilik reformuyla, 42 ayrı emeklilik sistemini tek bir "puan sistemi altında" toplayan "evrensel emeklilik" ilkesini getirmek istiyor. Tepkiler nedeniyle, 62 olan emeklilik yaşını yükseltmiyor ancak daha uzun çalışanlara daha iyi emeklilik maaşı vaat ediyor.

Sendikaların reformda en çok karşı çıktığı nokta ise, memur ve işçi emeklisi arasındaki farkın kaldırması. Bu farkın kaldırılmasıyla en çok öğretmenler, polisler, demiryolu işçileri ve sağlık çalışanları hak kaybına uğruyor. Ağır koşullarda çalıştıkları için yıpranma tazminatı alan bu meslek gruplarının emeklilik ücretleri önemli ölçüde düşüyor.

PARTNER Dünyanın en güzel kızı! Asıl mesleğini duyan şoke oldu Dünyanın en güzel kızı! Asıl mesleğini duyan şoke oldu
Almanya aşırı sağla mücadeleyi güçlendiriyorAlmanya aşırı sağla mücadeleyi güçlendiriyor
Erdoğan ve Putin'den Almanya'nın Libya girişimine destekErdoğan ve Putin'den Almanya'nın Libya girişimine destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret için kritik rakam verildi!

Asgari ücret için kritik rakam verildi!

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

'Dramatik düşüş kesin' dedi, son anket sonuçlarını duyurdu

'Dramatik düşüş kesin' dedi, son anket sonuçlarını duyurdu

ABD'den flaş açıklama: Yönetimin pozisyonu değişmedi

ABD'den flaş açıklama: Yönetimin pozisyonu değişmedi

'Topuklu giyme, babam görürse kaçamazsın'

'Topuklu giyme, babam görürse kaçamazsın'

Meteoroloji'den sis uyarısı!

Meteoroloji'den sis uyarısı!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Yunan pilot Türk savaş gemisine kilitlendi!

Yunan pilot Türk savaş gemisine kilitlendi!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Liderler Buckingham Sarayı’nda! Trudeau yine aynı şeyi yaptı!

Liderler Buckingham Sarayı’nda! Trudeau yine aynı şeyi yaptı!

Prens'in seks skandalında yeni perde!

Prens'in seks skandalında yeni perde!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD ordusundan 'Nazi' gafı

ABD ordusundan 'Nazi' gafı

ABD Dışişleri: 1915 olaylarında Trump yönetiminin pozisyonu değişmedi

ABD'den flaş açıklama: Yönetimin pozisyonu değişmedi

Bakandan tepki çeken açıklama: Ayaklarına ateş ettik!

Bakandan tepki çeken açıklama: Ayaklarına ateş ettik!

KKTC Enerji Bakanı: Bölgede 4 katrilyon feet küplük doğalgaz rezervi saptandı

'4 katrilyon feet küplük doğalgaz rezervi saptandı'

Rum muhalefeti: İHA üssü bir meydan okumadır

Rum muhalefeti: İHA üssü bir meydan okumadır

Kremlin: Türkiye'nin Libya'ya askeri destek planları görüşülecek

Kremlin: Türkiye'nin Libya'ya askeri destek planları görüşülecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.